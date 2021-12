OL : Nouvelle inquiétude à Lyon après le nul contre Bordeaux

Publié par Ange A. le 06 décembre 2021 à 00:10

Le match nul entre l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux (2-2) a laissé des traces. L’ OL a perdu un cadre contre le FCGB.

L’ OL cale encore contre Bordeaux

Battu par le Stade de Reims au Groupama Stadium (1-2) lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner une nouvelle contreperformance. Dimanche, l’ OL a été tenu en échec sur la pelouse du Matmut Atlantique par les Girondins de Bordeaux (2-2). Suite à ce résultat, Lyon s’enlise et descend à la 12e place de Ligue 1. Les mauvaises nouvelles ne venant jamais seules, Peter Bosz a enregistré un nouveau blessé contre le FCGB. Auteur de l’ouverture du score contre les Girondins, Jason Denayer a été contraint de quitter les siens prématurément. Soutenu par le staff médical des Gones, le défenseur central belge a été remplacé avant la pause par Damien Da Silva.

Grosse inquiétude pour Jason Denayer

Le défenseur lyonnais était incapable de poser le pied droit au sol après un duel aérien. Jason Denayer devrait passer des examens dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de sa blessure et le cas échéant la durée de son indisponibilité. Contre les Girondins, l’international belge disputait son 11e match de championnat cette saison. Le défenseur de 26 ans a inscrit son 3e but contre le FCGB. Il compte également une passe décisive sur la campagne en cours. Sa blessure survient quelques jours avant le dernier match de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Invaincu dans la compétition et leader de sa poule, l’ OL a déjà assuré sa qualification avant de recevoir les Rangers Glasgow jeudi prochain. En cas de longue absence de Denayer, Damien Da Silva, devrait intégrer le onze lyonnais. Une aubaine pour l’ancien capitaine du Stade Rennais. Dans un récent entretien à Sud-Ouest, le défenseur de 33 ans exprimait son spleen concernant son mince temps de jeu.