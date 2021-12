ASSE : Après Puel, les supporters maintiennent la pression

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2021 à 10:11

La direction de l’ ASSE a décidé d’écarter Claude Puel. Romeyer et Caïazzo sont cependant toujours sous la pression des supporters mécontents.

ASSE : les supporters stéphanois ont eu la peau de Puel

Dans un communiqué officiel, l’ ASSE a déchargé Claude Puel de la gestion de l'équipe professionnelle stéphanoise, jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise après l’humiliante défaite contre le Stade Rennais (0-5). Lors de la déculottée à Geoffroy-Guichard, les supporters avaient sorti les banderoles. D’abord pour encourager leur équipe, avant le coup d’envoi. « Faites honneur à la cité minière, bougez-vous pour les Verts », avaient-ils brandi.

Puis, quand l’AS Saint-Étienne était mené (2-0) avant la pause, le soutien aux Verts s’est vite mué en grosse colère. « Au cours de la première période, de nombreux chants hostiles à la direction et à Claude Puel ont été entonnés. Ce dernier a d'ailleurs également fait l'objet d'une banderole : ''le père Puel est une ordure'' », selon Evect.

Les ultras maintiennent la pression sur Romeyer et Caïazzo

On peut dire que la colère des supporters ultras de l’ ASSE, notamment les Magic Fans, a été entendue, car l’entraîneur castrais a été écarté, dans la soirée de dimanche. Toutefois, la pression est toujours maintenue sur les deux propriétaires du club ligérien : Roland Romeyer (76 ans) et Bernard Caïazzo (67 ans). « Les Papys font de la résistance », ont écrit les fans mécontents sur une banderole dans le Chaudron.

En plus de la banderole hostile aux deux dirigeants stéphanois, les supporters en colère « sont descendus en bas de la tribune Henri Point » pour faire entendre leur colère, d’après le site web regroupant une communauté de supporters de l’ ASSE. Notons que les deux kops (nord et sud) étaient fermés au public lors de la réception du SRFC, mais les abonnés des tribunes Charles Paret et Jean Snella ont évidemment trouvé des places dans les autres tribunes du stade pour soutenir leur équipe.