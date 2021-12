Mercato OM : Jordan Amavi, un deal secret avec Sampaoli dévoilé !

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2021 à 17:11

En grande difficulté à l’ OM, Jordan Amavi pourrait aller voir ailleurs cet hiver pour se relancer. Mais ce dossier est loin d’être réglé.

Mercato OM : Jordan Amavi avait un accord avec Sampaoli

La direction de l’Olympique de Marseille s’est montrée très active lors du mercato estival. Si les dirigeants de l' OM ont réussi de bons coups à Marseille, en recrutant pas moins de 11 nouveaux renforts, la question des ventes est toujours plus épineuse. Le prochain mercato hivernal devrait donc remettre la pression sur Pablo Longoria, car les intentions de dégraissage sont très claires.

Entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli souhaite en effet se débarrasser de certains joueurs en vue de faciliter l’arrivée d’éventuels renforts. En manque de temps de jeu depuis l’entame de la saison, Jordan Amavi figure notamment en haut de la liste des potentiels partants. Le latéral gauche est même poussé vers la sortie par son entraineur. Pourtant, le joueur de 27 ans avait conclu un accord avec le coach marseillais afin de poursuivre son aventure à Marseille.

Alors que son contrat expirait en juin dernier, Jordan Amavi avait obtenu des garanties sportives à Marseile avant de prolonger son bail jusqu’en 2025. C’est la révélation faite par L’Équipe dans son article du jour. L’ancien Niçois espérait ainsi bénéficier de plus de temps de jeu à Marseille. Cependant, le défenseur tricolore peut s’en mordre les doigts. Il n’a plus sa place dans les plans de son entraîneur. Dans ce cas, une option s’offre à lui : profiter du prochain mercato estival pour s’en aller de Marseille afin de retrouver plus de temps de jeu ailleurs.

Jordan Amavi ne partira pas de Marseille si facilement

Plusieurs clubs s’activeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature dès l’ouverture du prochain mercato. Sauf que Jordan Amavi n’a pas vraiment l’intention de bouger. Comme l’indique le quotidien sportif, le latéral gauche semble se satisfaire de ce manque de considération notoire et serait déterminé à rester à Marseille. Cette position ferme du joueur ne devrait pas plaire à ses dirigeants.