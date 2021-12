PSG : Avant Bruges, une très mauvaise nouvelle tombe pour Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2021 à 11:42

Lionel Messi et le PSG reçoivent Bruges ce soir. Déjà dans le dur, la Pulga a reçu une mauvaise nouvelle avant ce match de Champions League.

Messi a reçu l’ordre de démolir son hôtel de luxe à Barcelone

Lionel Messi n’est pas seulement un footballeur de très haut niveau. Le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain est également un homme d’affaires très avisé, à la tête d’un grand groupe immobilier composé d’hôtels de luxe. Avec une fortune personnelle estimée à 400 millions d’euros, derrière Cristiano Ronaldo et ses 460 millions d’euros, le septuple Ballon d’Or a décidé de placer son argent dans différents secteurs pour le faire fructifier.

Mais ce qui rapporte le plus d’argent au nouveau numéro 30 du PSG, en dehors du football et des sponsors, c’est son activité immobilière. En effet, l’international argentin de 34 ans est depuis 2017 à la tête de la chaîne hôtelière MiM Hotels, dont la direction est assurée par son frère Rodrigo Messi. Ce groupe possède à ce jour cinq hôtels de luxe en Espagne et à Andorre. Deux sont situés dans les îles Baléares avec le MiM Ibiza (rénové en 2014, 52 chambres, bar sur une terrasse panoramique avec DJ) et le MiM Mallorca (rénové en 2020, 98 chambres, au bord de la mer).

Le MiM Sitges (au sud de Barcelone), lui, est le premier à avoir vu le jour, en 2017. Composé de 77 chambres et suites, cet hôtel de luxe est situé dans la ville parfois surnommée le « Saint-Tropez espagnol ». Son Sky Bar sur le toit, qui offre une vue panoramique, en fait une destination privilégiée du coin. Mais d’après la presse espagnole, un ordre de démolition du bâtiment a été envoyé à Lionel Messi.

PSG : Messi, vers une grosse perte de 30M€ ?

Selon le journal El Confidencial, l’ancien capitaine du FC Barcelone serait tombé dans le piège d’une arnaque immobilière en juin 2017. Le partenaire de Kylian Mbappé et Neymar a acheté un hôtel de luxe, situé à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, d’une valeur de 30 millions d’euros. Seulement, lorsque le natif de Rosario faisait cette acquisition, la commune de Sitges avait ordonné la démolition du bâtiment. Un détail que l’ancien propriétaire a caché à Messi.

Et c’est à travers les médias qu’il apprend cette demande de démolition. El Confidencial explique que le conseil municipal avait voté la destruction du complexe hôtelier parce qu’il ne répondait pas aux normes en vigueur. Les balcons sont trop grands, ce qui pourrait engendrer l’effondrement de l’immeuble, alors que les sorties de secours ne sont, elles non plus, pas conformes à la loi. S’il devait se soumettre à cette injonction, Lionel Messi perdrait ainsi la bagatelle de 30 millions d’euros. Reste donc à savoir ce que le protégé de Mauricio Pochettino va décider. Reconstruire ou démolir ?

Affaire à suivre…