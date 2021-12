Real Madrid Mercato : Gareth Bale se rapproche d'un club anglais !

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 14:42

En fin de contrat cet été au Real Madrid, Gareth Bale est à un pas de rejoindre la Premier League pour une destination pleine de sens.

Real Madrid : Gareth Bale proche d’un retour chez les Spurs

A 32 ans et à quelques mois de la fin de son contrat au Real Madrid, Gareth Bale est plus que jamais proche d’un départ de Liga. La fameuse époque dorée de la BBC n’est plus qu’un lointain souvenir pour le Gallois, qui n’a toujours pas disputé le moindre match avec les Merengue depuis fin août, une situation qui agace les supporters du club. Le 13 novembre dernier, Bale avait créé la discorde à Madrid, en rejouant avec sa sélection du Pays de Galles alors qu’il s’annonçait indisponible avec le Real quelques jours plus tôt. A l’issue de cette rencontre, le joueur avait même connu une rechute risible, qui l’éloigne encore à ce jour des terrains de foot.

Pas de doute, la situation de Gareth Bale est arrivée à un point de non-retour chez les Blancos, ce dernier le sait et pense d’ores et déjà à son futur club. Si beaucoup de rumeurs évoquent un rapprochement entre le Gallois et Newcastle, l’attaquant pourrait bien finalement opter pour une destination pleine de sens.

Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, Bale serait très proche d’un retour à Tottenham, club de ses débuts. Le board londonien aimerait beaucoup récupérer son ancienne gloire à la fin de son contrat au Real Madrid, soit cet été. Le club attend désormais l’aval de son nouveau coach, Antonio Conte, principal décisionnaire chez les Spurs depuis son arrivée.

Une fin de carrière à Tottenham ?

Alors que Newcastle dispose d’arguments financiers imparables depuis son passage sous pavillon saoudien, le joueur de 32 ans semble se diriger vers le choix du cœur, en retournant dans le club qui l’a vu grandir. Arrivé en 2007 à Tottenham après une saison en pro à Southampton, Gareth Bale était parvenu à se hisser au rang des tous meilleurs ailiers de Premier League, par sa vitesse impressionnante et ses dribles dévastateurs.

Une ascension fulgurante qui avait tapé dans l’œil de Florentino Pérez, qui décide lors de l’été 2013 de briser la tirelire en déboursant 101 millions d’euros, record de l’époque. Depuis, le Galois est entré dans la légende des Merengue, en remportant 4 Ligues des Champions et en franchissant la barre symbolique des 100 buts en 2020.