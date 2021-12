Bordeaux : Lopez s'offre un nouveau partenaire avant le mercato

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 16:12

Après son passage devant la DNCG, Gérard Lopez cherche à renflouer les caisses de Bordeaux. Il a signé un nouveau partenariat dans ce sens.

Bordeaux : Gérard Lopez signe un partenariat avec le Club Scapulaire

Le président des Girondins de Bordeaux est passé devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, le 24 novembre dernier. Comme lors de son premier passage à l’été, Gérard Lopez a été invité à poursuivre « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations au FCGB. En d’autres termes, le club au scapulaire doit limiter ses dépenses pour rester dans les clous de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

Pour se donner les moyens de renforcer l’équipe du coach Vladimir Petkovic pendant le mercato hivernal, le nouveau propriétaire de Bordeaux s’est trouvé un nouveau partenaire. Dans un communiqué, ce dernier a officialisé la signature d’un accord de partenariat entre le FC Girondins de Bordeaux et le Club Scapulaire. À noter que le Club Scapulaire regroupe 150 entrepreneurs de la région bordelaise.

« Le FC Girondins de Bordeaux tient à saluer l’initiative et le travail de soutien mené depuis plusieurs mois auprès d’investisseurs locaux par le Club Scapulaire dans le contexte de la reprise du club. Le projet initial d’entrer dans le capital n’ayant pu aboutir, le FC Girondins de Bordeaux et le Club Scapulaire ont décidé de conclure un partenariat qui lui permettra de devenir un acteur important du club », a appris Gérard Lopez. « En s’engageant aux côtés des Girondins de Bordeaux, le Club Scapulaire démontre ainsi son attachement à une institution incontournable du territoire », a-t-il souligné.

Les Girondins menacés de relégation en Ligue 2

Sur le terrain, les Marine et Blanc vont très mal et sont menacés de relégation en Ligue 2, à 2 journées de la mi-saison. Ils sont en effet 17es de Ligue 1, mais avec le même nombre de points (14) que le barragiste (Clermont Foot) et à 2 petits points des deux clubs relégables que le FC Metz (19e) et l’ASSE (20e). Vladimir Petkovic et ses joueurs affronteront le promu, l'ES Troyes AC, dimanche (15h) au stade de l'Aube lors de la 18e journée du championnat.