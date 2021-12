PSG Mercato : Pochettino, la première réponse de Zidane tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 12:35

Le PSG négocierait bien avec Zinedine Zidane pour l’après-Mauricio Pochettino. Le coach français aurait même déjà donné une première réponse.

Le sort de Mauricio Pochettino déjà scellé ?

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain. En interne, Lionel Messi et certains cadres ont lâché l’entraîneur argentin dont ils ne comprennent rien aux consignes et à la stratégie. Pour la première fois, l’ancien coach de Tottenham a été sifflé par une partie des supporters présents au Parc des Princes, mercredi soir, lors de la victoire contre le FC Bruges.

Et selon certaines sources proches de la direction du PSG, Pochettino ne trouve plus vraiment grâce aux yeux des propriétaires qataris du club francilien. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux n’est donc pas certain de passer l’hiver dans la capitale française. Le Qatar est décidé à installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG et Pochettino devrait donc dégager durant l’hiver.

PSG Mercato : Zinedine Zidane réceptif à l’offre du Paris SG !

Contrairement au ressenti de Lionel Charbonnier, l'ancien joueur de l'équipe de France qui a partagé une soirée avec Zinedine Zidane lundi soir à l'occasion des 80 ans d'Aimé Jacquet, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas forcément contre une arrivée au Paris Saint-Germain. Selon les informations relayées ce mercredi par la Cadena Ser, le Marseillais de 49 ans est la principale priorité actuelle des dirigeants du PSG. Le média madrilène assure toutefois que pour l’instant, le champion du monde 1998 n’a pas donné sa réponse.

Manu Carreno, le journaliste du média très proche du Real Madrid, confirme que le Paris Saint-Germain est effectivement à la recherche d’un nouveau manager pour licencier Pochettino durant la trêve hivernale. Et « parmi les entraîneurs qui ont été sondés, il y a Zidane et les dirigeants du PSG ont trouvé un Zinedine réceptif. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il dit oui », explique le journaliste espagnol. « Au moment de sonder l’entourage de Zinedine Zidane, le PSG a obtenu une réponse plus positive qu’il ne l’imaginait », ajoute même la source ibérique. Pochettino serait donc en train de vivre ses derniers mois à Paris.

Affaire à suivre…