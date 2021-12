OL Mercato : Réaction froide de Bosz sur le départ de Juninho

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 23:35

Invité à se prononcer sur le départ de Juninho en janvier, Peter Bosz a botté en touche en conférence de presse avant le match OL-Rangers.

OL : Bosz, « ce n'est pas le moment de parler » du départ de Juninho

Juninho avait annoncé son départ de l’ OL à la fin de son contrat en juin 2022, mais à six mois de cette deadline, le directeur sportif du club rhodanien a confirmé à l'AFP qu’il va quitter Lyon plus tôt que prévu, c’est à dire en janvier, à six mois de la fin de son bail à l’Olympique Lyonnais. « C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter », a-t-il justifié à l'Agence. Interrogé en conférence de presse, mercredi, Peter Bosz n’a pas souhaité réagir sur cette information. « Ce n'est pas le moment de parler de cela », a-t-il répondu.

« Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. Le club n'a pas réagi et c'est à lui de communiquer », a indiqué l’entraîneur des Gones. En effet, ce dernier se dit « concentré sur notre match » de jeudi soir (17h45) contre les Rangers de Glasgow au Groupama Stadium, en phase de poule de la Ligue Europa.

Peter Bosz avait été surpris de la décision du Brésilien la 1re fois

Il faut noter que Peter Bosz avait déjà réagi au départ de Juninho, lorsque ce dernier avait annoncé, pour la première fois, qu’il n’irait pas au-delà de son contrat de trois saisons signé à l' OL en juin 2019. Il s’était montré surpris et abattu par la nouvelle. « Juninho ? Je travaille très bien avec lui. Il connaît très bien le foot. Pour un entraîneur, c’est toujours très bien. J’ai été surpris (par ses déclarations). […] Le timing n’est jamais bon », avait-il réagi face aux médias. « J’essaie de voir le positif dans ce message. Au moins, le club a plus de six mois pour trouver quelqu’un au poste de directeur sportif », avait admis Peter Bosz, ensuite.