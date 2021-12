ASSE Mercato : Sablé sur le point de relancer Ignacio Ramirez ?

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 23:26

Coach intérimaire de l’ ASSE, Julien Sablé va-t-il donner sa chance à la recrue Ignacio Ramirez face au Stade de Reims, samedi ?

ASSE Mercato : Sablé pense que Ramirez a besoin de « s'acclimater »

Présent en conférence de presse pour le match de l’ ASSE contre Reims, samedi soir (21h), au stade Auguste Delaune, Julien Sablé a évoqué la situation d’Ignacio Ramirez. Selon le successeur de Claude Puel, il n’y a pas de doute sur la qualité de la seule recrue estivale de l’AS Saint-Étienne, mais il a besoin de s’adapter au foot européen et à la Ligue 1. « Ignacio découvre un nouveau football et des conditions qui ne sont pas faciles. Il a besoin de s'acclimater », a-t-il expliqué. Notons que l’avant-centre de 24 ans a joué 5 bouts de matchs de Ligue 1 et a été titulaire une fois depuis son arrivée à l’ ASSE, le dernier jour du mercato d’été dernier. Il a donc peu joué sous les ordres de Claude Puel, soit seulement 123 minutes de jeu en championnat.

Ignacio Ramirez comparé au buteur Robert Beric

Julien Sablé va-t-il aligner Ignacio Ramirez contre le SDR pour marquer le coup ? C’est possible, car l’entraîneur intérimaire des Verts apprécie bien le profil de l’attaquant uruguayen. Il n’a pas hésité à le comparer à l’ancien buteur des Stéphanois, Robert Beric. « Comme Beric, Ignacio Ramirez est quelqu'un qui a besoin d'une domination haute et qu'on lui apporte des ballons dans la surface », a-t-il fait remarquer. Pour l'heure, le natif de Mercedes est incertain.

Pour rappel, le N°9 de l’ ASSE est prêté par Liverpool FC de Montevideo (Uruguay), jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Pour justifier la mise à l’écart de la recrue, Puel avait laissé entendre qu’il « a des paliers à passer, notamment dans l'adaptation à un jeu qui va plus vite », mais aussi apprendre le français rapidement pour communiquer avec ses coéquipiers.