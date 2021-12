ASSE Mercato : Les mots forts de Khazri après le départ de Puel

Publié par Ange A. le 10 décembre 2021 à 08:36

Nouveau capitaine de l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri a été invité à se prononcer sur le limogeage de Claude Puel, remplacé par Julien Sablé.

Les vérités de Wahbi Khazri après le départ de Claude Puel

Claude Puel n’a pas survécu à la dernière déroute de l’AS Saint-Étienne. Dimanche, l’ASSE a été humiliée à domicile par le Stade Rennais (0-5). Après cette nouvelle débâcle à Geoffroy-Guichard, le technicien castrais a été remercié par la direction des Verts. Présent en conférence de presse en marge d’un déplacement à Reims ce samedi, Wahbi Khazri s’est exprimé sur le licenciement de Claude Puel. Pour l’attaquant tunisien, les mauvais résultats du club n’incombent pas seulement à son ancien entraîneur. « Depuis le début, c’est nous qui sommes sur le terrain. Chacun a ses responsabilités et sa part de faute. Le coach en a parce que c’est lui qui fait l’équipe, mais nous aussi on n’a pas tout bien fait », a révélé l’avant-centre de 30 ans.

D’indésirable à capitaine des Verts

À la faveur du limogeage de Claude Puel, Wahbi Khazri a été promu capitaine de l’AS Saint-Étienne par Julien Sablé, le coach intérimaire. Une certaine récompense pour l’ancien Bordelais un temps rangé au placard la saison dernière par son ancien entraîneur. Le Tunisien espère sauver l’ASSE, actuelle lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats. « Si on sort rapidement, cela voudra dire que le changement de coach a eu un impact […] On s’est dit les choses entre nous aussi. On est là pour une mission : sauver le club. Cela va passer par le respect des consignes », a souligné l’attaquant stéphanois. Lequel est le joueur le plus décisif du club ligérien sur la campagne en cours. Le nouveau capitaine des Verts compte 7 buts en 17 apparitions cette saison en championnat.