Après les transferts presque bouclés de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Campos doit maintenant se penser sur un autre dossier prioritaire.

Mercato PSG : Luis Campos prêt à passer au dégraissage ?

L'hiver s'annonce assez mouvementé du côté du Paris Saint-Germain. Avec la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions à disputer, le club de Luis Enrique aura besoin d'un groupe solide pour se montrer performant sur tous les tableaux. En ce sens, la direction du club parisien est très active sur le mercato avec des renforts très attendus au milieu de terrain et en attaque. Alors que plusieurs signatures se profilent à l'horizon dans les prochains jours, Luis Campos a également d'autres priorités à gérer. Il s'agit notamment du dégraissage de l'effectif avec en ligne de mire le départ annoncé de Hugo Ekitike.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, le départ de Hugo Ekitike est maintenant la priorité absolue de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. L'ancien Rémois devrait profiter de la fenêtre hivernale pour s'offrir une nouvelle destination et quitter le Parc des Princes. Après Leandro Paredes, Julian Draxler, Mauro Icardi ou encore Georginio Wijnaldum, le jeune attaquant de 21 ans pourrait être le prochain à prendre la porte, ceci contrairement à Layvin Kurzawa décidé à aller au bout de son contrat. Les deux joueurs sont pourtant en manque de temps de jeu et n'entrent pas les plans de Luis Enrique.

Direction la Premier League pour Hugo Ekitike ?

Blacklisté au PSG, Hugo Ekitike n'a plus visiblement un avenir au club et serait donc poussé vers la sortie par Nasser Al-Khelaifi. Le natif de Reims doit ainsi se trouver un nouveau point de chute pour tenter de relancer sa carrière. Et ce ne sont pas des opportunités qui manquent puisque le jeune attaquant tient déjà une piste qui mène en Premier League. A en croire certaines rumeurs, Newcastle serait intéressé par l'idée de relancer le jeune Français, qui pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros au PSG. Alors que son départ se précise, Luis Campos est sur le point de boucler les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Leurs visites médicales seraient même déjà programmées.