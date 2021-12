Équipe de France : Deschamps, un indice positif sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2021 à 22:45

Didier Deschamps ne souhaite pas discuter de son avenir avant plusieurs mois. Mais le sélectionneur des Bleus n’écarte pas l’idée de prolonger son contrat.

Équipe de France : Deschamps ouvre la porte à une prolongation

Arrivé en 2012 en remplacement de Laurent Blanc sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps se sent très bien à la tête des Bleus. L’entraineur français a fait monter la sélection en puissance, d’une finale perdue à l’Euro 2016 au sacre du Mondial 2018 en Russie. La terrible élimination des Bleus en 8es de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse fut un véritable échec pour son mandat. Cet échec a même suscité diverses spéculations sur son avenir.

Mais Didier Deschamps a fait taire les nombreuses critiques à son encontre, en remportant la deuxième édition de la Ligue des Nations grâce une victoire renversante face à l’Espagne (2-1). L’homme de 53 ans est également parvenu à qualifier les Bleus pour le prochain Mondial 2022 au Qatar. Cette coupe du monde sera peut-être sa dernière compétition avec les Bleus puisque son contrat expire à la fin de l’année de la 2022. Cependant rien n’est encore acté.

Et si l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours sur la sélection nationale, Didier Deschamps exclut l’idée de renouveler son bail. De quoi susciter de l’optimisme chez les supporters phocéens. "C’est une possibilité de continuer. Tant que j’ai l’envie et l’énergie. Le travail d’entraîneur c’est un autre métier. Je ne vais pas m’interdire quelque chose (...) Cela a toujours été une possibilité de continuer", a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Le dernier mot reviendra à Noël Le Graët

Rappelons que c’est pour la première qu’un sélectionneur de l’équipe de France n’est pas encore prolongé son contrat avant une compétition majeure. Ce qui n’inquiète pas Didier Deschamps. "Mon contrat, cela ne me pose pas de problème", a confié l’ancien entraineur de l’ OM et de la Juventus, qui ne "soucie pas du lendemain". Et si Didier Deschamps ouvre la porte à une prolongation à la tête de l'équipe de France, il sait que le dernier mot reviendra au président de la FFF, Noël Le Graët. "Le seul et le dernier à décider c’est le président. Il décidera", a rappelé le sélectionneur des Bleus, qui ne se ferme pour le moment aucune porte.