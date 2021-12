ASSE Mercato : Deux cadors de Liga à la lutte pour une pépite

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 02:35

Lancé en début de saison par Claude Puel, un jeune défenseur formé à l’ ASSE suscite la convoitise de deux clubs de Liga espagnole.

Un jeune de l’ ASSE courtisé par des cadors de Liga

Tout juste remercié par la direction de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel avait pour ambition de bâtir une équipe compétitive en misant sur les jeunes. Le technicien castrais n’a pas hésité à placardiser et même pousser des cadres du vestiaire stéphanois vers la sortie pour parvenir à ses fins. Sauf que cette politique n’a pas eu les résultats escomptés, l’ ASSE étant relégable et même lanterne rouge du championnat. Si la politique de Claude Puel est un échec, elle a néanmoins permis de mettre en lumière certaines pépites stéphanoises. Cette saison, le désormais ancien entraîneur des Verts a notamment lancé le jeune Bryan Nokoué. Latéral âgé de 19 ans, celui-ci s’est illustré pendant la préparation estivale, signant même son premier contrat professionnel à l’intersaison. Ses rares apparitions en Ligue 1 auraient tapé dans l’œil de formations espagnoles comme le révèle Foot Mercato.

Nokoué tenté par un départ de Sainté ?

Le média en ligne assure en effet que Villarreal et le FC Valence surveillent de près Bryan Nokoué. Le jeune arrière droit a disputé deux rencontres de Ligue 1 (55 minutes) cette saison avant de retourner en équipe réserve. Claude Puel l’a lancé lors de la 2e journée contre le RC Lens (2-2) et face au Montpellier Hérault lors de la 5e journée (défaite 2-0). Depuis le 17 octobre, le natif de Yaoundé n’est plus apparu dans le groupe professionnel de l’ ASSE. N’empêche que comme l’indique le site spécialisé, le jeune défenseur garde une belle cote auprès de ces deux clubs de Liga. Lesquels ne sont pas insensibles à la situation sportive délicate du latéral droit qui aspire à un meilleur temps de jeu. Passé pro l’été dernier, Nokoué est encore sous contrat jusqu’en 2024. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait son avenir, lequel dépend également du successeur de Claude Puel à Saint-Étienne.