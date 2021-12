FC Nantes : Le secret de la victoire de Kombouaré contre Lens

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 03:35

Antoine Kombouaré a livré son analyse après le come-back gagnant du FC Nantes vendredi contre le RC Lens (3-2) à La Beaujoire.

Le FC Nantes s’offre une remontada contre le RC Lens

Après son court succès à Lorient, le FC Nantes enchaîne. Cette fois, c’est un sérieux outsider qu’a fait tomber Nantes. Le FCN a dominé le RC Lens vendredi à La Beaujoire en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Sang et Or disposaient d’une avance de deux buts après 15 minutes de jeu. David Pereira da Costa (7e) et Arnaud Kalimuendo (14e) ont permis aux visiteurs de faire le break dans le premier quart d’heure. Les Canaris ont réagi au retour des vestiaires grâce à un doublé de leur coqueluche Randal Kolo Muani (49e, 57e). Moses Simon a offert la victoire aux locaux à la dernière minute du temps réglementaire. De quoi ravir Antoine Kombouaré.

Les clés du come-back réussi de Nantes selon Kombouaré

Le coach du FC Nantes n’a pas caché sa fierté après cette victoire contre le RC Lens. Le technicien kanak a livré les clés de la réussite de son équipe pour renverser les Sang et Or. « On a pris un maximum de risque en deuxième mi-temps. J’ai demandé à aller presser plus haut et que les latéraux aillent chercher les latéraux adverses. On a joué pour aller faire mal à cette défense. L’idée était de faire des courses derrière la défense parce qu’il y avait des boulevards. Je pense que c’est une victoire amplement méritée », a lâché Antoine Kombouaré surtout satisfait du deuxième acte de ses poulains.

Vainqueurs de Lens, les Canaris remontent provisoirement à la 10e place de Ligue 1. Leur adversaire du soir reste 5e et peut même se faire doubler par Montpellier (9e). Après des débuts enchanteurs, les hommes de Franck Haise n’y arrivent plus en championnat. Contre le FCN, le club artésien a aligné son cinquième match sans victoire.