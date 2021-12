Tottenham-SRFC : Les Spurs risquent gros, le verdict de l'UEFA

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 12:12

L’UEFA a rendu son verdict ce samedi concernant l’annulation du match de Ligue Europa Conference entre Tottenham et le Stade Rennais.

Le match entre Tottenham et le Stade Rennais annulé

La rencontre entre Tottenham et le Stade Rennais ne se jouera plus. Cette affiche comptant la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conference était initialement programmée jeudi soir. Mais face à la recrudescence des cas de Covid-19 au sein de son staff et de son effectif professionnel, le club anglais avait annoncé l’annulation de la rencontre. Cette annonce du club anglais avait provoqué le courroux du SRFC qui avait réagi dans un communiqué. Rennes fustigeait cette décision et appelait l’UEFA à trancher sur ce différend. La décision des Spurs d’annuler le match avait été entérinée jeudi matin par l’UEFA. L’instance a livré son verdict final sur la tenue de la rencontre ce samedi. Elle a décidé que le match n’aura plus lieu. La faute à un calendrier chargé des hommes d’Antonio Conte. Le club londonien a six rencontres domestiques à disputer d’ici le 28 décembre.

Vers une victoire sur tapis vert pour le SRFC

« Malheureusement, et malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n’a pas pu être trouvée», a indiqué un porte-parole de l’UEFA cité par l’AFP. En application du règlement, Tottenham encourt une défaite sur tapis vert (3-0). Laquelle l’éliminerait de la C4. Les Spurs n’étant que troisièmes dans leur poule. Déjà qualifié et assuré de terminer en tête de son groupe, le Stade Rennais finirait la phase de poules sans la moindre défaite et avec 14 points au compteur.