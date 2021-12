Stade Rennais : Bruno Genesio confirme trois absents contre Nice

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 15:43

Le Stade Rennais reçoit l’OGC Nice ce dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a fait le point sur son groupe.

Trois absences confirmées par Bruno Genesio contre Nice

Dauphin du PSG, le Stade Rennais va tenter de conforter sa place face à un outsider ce dimanche. Le SRFC reçoit l’OGC Nice de Christophe Galtier (4e) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette affiche, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour l’entraîneur de Rennes de faire le point sur son groupe. Le coach rennais sera notamment privé de trois joueurs contre le Gym. « Rien de bien nouveau. Flavien Tait est toujours absent. Jérémy Doku aussi, et Biggy Meling également. Jérémy Gélin poursuit sa rééducation. Pour le reste, tout va bien. Je pense que Flavien et Biggy ont de grandes chances de pouvoir réintégrer le groupe d’entraînement dès la semaine prochaine », a confié l’entraîneur des Rouges et noir.

Un objectif clair pour le Stade Rennais contre Nice

Après son carton à Saint-Étienne (0-5), Bruno Genesio est conscient qu’il affronte un adversaire d’un autre calibre ce dimanche au Roazhon Park. Pour l’entraîneur du Stade Rennais, il faudra conforter cette place de dauphin face à un concurrent direct dans la course à l’Europe. Le Gym reste sur trois matchs sans victoire (deux défaites et un nul) avant d’affronter Rennes. « L’objectif n’est pas d’être sur le podium à la trêve, c’est de continuer à prendre des points, à progresser dans notre jeu, continuer notre chemin sans regarder le classement […] Je pense qu’on est à notre place, et que d’autres équipes n’ont pas fait ce qu’il fallait. On a 31 points, on n’est pas dans la moyenne d’un 2e », a expliqué le coach du SRFC.