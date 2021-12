OM Mercato : Après Strasbourg, Lopez enfonce encore plus Mandanda

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 01:15

La prestation de Pau Lopez à Strasbourg ne va pas arranger la situation de Steve Mandanda à l’ OM. Il n’est pas au bout de ses peines.

Pau Lopez, du jamais vu à Marseille

Figure emblématique de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda vit une saison difficile sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec cinq matches toutes compétitions confondues, le gardien de but marseillais passe le claire de son temps sur le banc des remplaçants. Prêté cette saison par l’AS Roma avec obligation d’achat soumise à certaines conditions, Pau Lopez rayonne dans les cages de l’Olympique de Marseille. Titularisé cet après-midi face au RC Strasbourg, l’international espagnol de 27 ans a tout simplement signé un record jamais vu à Marseille.

En effet, jamais, dans l'histoire de l'OM, un gardien de but n’était parvenu à comptabiliser huit matches sans encaisser de buts sur ses treize premiers sous le maillot marseillais. Mais Pau Lopez vient de le faire. Après la victoire des hommes de Jorge Sampaoli à la Meinau, Pau Lopez est devenu le 1er gardien de l’histoire à réaliser huit clean sheets après ses 13 premiers matches disputés en Ligue 1 sous le maillot phocéen. De quoi compliquer davantage la situation de Steve Mandanda.

OM Mercato : Steve Mandanda contraint de partir ?

Alors qu'il dirige la meilleure défense de Ligue 1 qui a résisté à la meilleure attaque ce dimanche, le portier espagnol réussit des débuts de rêve avec l'Olympique de Marseille. Désormais relégué au second plan, Steve Mandanda a mal vécu de ne plus être convoqué en sélection comme l’a expliqué Didier Deschamps.

« Déjà à l'Euro j'ai dû prendre une décision. Il était numéro 2 et Mike numéro 3. Je fais des choix sportifs et cela ne lui a pas plu. Le timing qu'il a pris avec son club aussi. Je fais des choix et ce n'est jamais le bon moment. Sur soi-même, on n'est jamais objectif et notamment dans le monde du sport. On ne peut pas être objectif et ce n'est jamais le bon moment », a expliqué Deschamps.

Désireux de disputer une dernière Coupe du monde avec les Bleus avant la retraite, Mandanda pourrait prendre une décision radicale afin d’aller chercher du temps de jeu sous d’autres cieux. D’autant que son entraîneur Jorge Sampaoli lui a très clairement fait savoir qu’il ne peut pas lui promettre du temps de jeu.

« Personnellement, je ne peux pas promettre pas une compétition à un joueur. Car selon les circonstances, c'est une promesse qu'on ne peut pas tenir. Ce n'est pas dans ma nature. On sait que Steve (Mandanda) a besoin de temps de jeu et que c'est difficile d'avoir une concurrence dans les cages. Je choisis toujours sur le moment le joueur que je considère comme le meilleur à l'instant T », a confié le coach argentin en conférence de presse jeudi.

La balle est donc désormais dans le camp du Champion du Monde 2018. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.