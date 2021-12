OL : Le besoin de renforcer l’Olympique Lyonnais s’accentue

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2021 à 09:02

La situation devient critique pour l’ OL qui a chuté à la 13e place de Ligue 1. Dès lors, le besoin de renforts à Lyon s’accentue.

OL : L'arrivée de Sardar Azmoun s'impose

L’ OL a enchainé un troisième match sans victoire en Ligue 1, et est désormais 13e avec 23 points, soit 8 points de moins que le Stade Rennais, actuel 3e. De plus, l’équipe de Peter Bosz a concédé 26 buts en 17 matchs disputés, soit la 9e pire défense du championnat. À une journée de la fin de la manche aller du championnat, l’Olympique Lyonnais est loin de son objectif de début de saison, à savoir une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2022-2023.

Le bilan de la première moitié de saison difficile du club rhodanien montre clairement que Jean-Michel Aulas doit renforcer son équipe pendant le mercato hivernal. Surtout qu’il va encore perdre des joueurs clés en janvier, pour raison de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, trois attaquants : Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe) et le défenseur ivoirien Sinaly Diomandé sont concernés par la CAN 2021, du 9 janvier au 6 février.

Pour se renforcer offensivement, l’ OL est sur la piste Sardar Azmoun (26 ans). À moins de trois semaines de l’ouverture officielle du mercato de janvier, le dossier de l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg (Russe) s’est accéléré ces derniers jours. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé avec le buteur iranien pour sa signature en janvier. Un contrat de 4 saisons et demie (jusqu'en juin 2026) est évoqué par la source.

Peter Bosz satisfait de ses attaquants muets contre le LOSC !

En attendant, Peter Bosz est toujours en sursis. Son équipe est sur une série négative d’une défaite et 2 matchs nuls en L1, soit 2 points pris sur 9 possible. Malgré cela, l’entraîneur de l’ OL semble se contenter du peu. Il félicite ses joueurs pour le nul concédé à Lille OSC (0-0), dimanche. « J'ai vu une équipe qui faisait les choses ensemble. Un bon match ne veut pas dire qu'on est stable », a-t-il déclaré après le match disputé à Lille.

Le technicien néerlandais a encore trouvé une excuse qui ne tient pas la route pour justifier l’inefficacité de ses attaquants. « Islam Slimani et Moussa Dembélé ont fait un très bon pressing […]. On a joué sur une mauvaise pelouse et on ne pouvait pas jouer vite. Ce n'est pas évident de se créer beaucoup d'occasions sur une pelouse comme ça », a confié Peter Bosz. Il faut souligner que Lyon a un match en moins contre l'OM et la LFP lui a retiré un point à cause des incidents de l'Olympico au Groupama Stadium.