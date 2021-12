OM : Conference League, une grosse prédiction pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2021 à 18:02

Reversé en Conference League, l’ OM affrontera le Qarabag (Azerbaïdjan) pour son match de barrage. Le club phocéen a envoyé un signal fort à son futur adversaire.

OM : Obraniak prédit une belle performance pour Marseille

Après un début de saison tonitruant, l’Olympique de Marseille est-il déjà épuisé ? Ce constat est souvent évoqué par Jorge Sampaoli pour justifier le coup de moins bien de l’ OM observé ces dernières semaines, notamment après la terrible élimination subie à Galatasaray (4-2). Mais le groupe de Jorge Sampaoli a vite relevé la tête en s’imposant ce week-end (2-0) face au RC Strasbourg. Cette victoire à l’extérieur a permis à l’ Olympique de Marseille de revenir à la deuxième place de Ligue 1 derrière l’intouchable Paris Saint-Germain.

Et si cette performance du club phocéen « a peut-être été une surprise », elle ne surprend pas Ludovic Obraniak. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a assuré dans L’Équipe du Soir qu’il « n’était pas possible pour Marseille de jouer à fond sur toute la saison » avec le style de jeu intense imposé par Jorge Sampaoli. « Car son équipe est fatiguée. Donc jouer en reculant d’un cran, c’est un signe d’intelligence », s’est-il rejoui, d’autant plus que cette nouvelle stratégie de l’ OM porte ses fruits. D’ailleurs, Ludovic Obraniak est persuadé que l’ OM réalisera une excellente deuxième partie de saison.

L’ OM repartira sur le même projet de jeu du début de saison

Reversé en Conference League après avoir terminé troisième de son groupe, l’Olympique de Marseille connaît son futur adversaire sur la scène européenne. Les Olympiens affronteront le club azerbaïdjanais de Qarabag en barrages, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon. Et les futurs adversaires de l’ OM sont déjà prévenus. Comme l’indique Ludovic Obraniak, « l’Olympique de Marseille va faire du frais pendant la trêve hivernale, et ça va repartir sur le même projet de jeu du début de saison en janvier. Car les mecs ont juste besoin de recharger les batteries en cette fin d’année ». Le chroniqueur est donc convaincu que l’ OM ira loin dans cette compétition européenne, mais aussi se capable de décrocher une place qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les prochains adversaires de Marseille n’ont donc qu’à bien se tenir.