PSG Mercato : 80M€, Neymar, énorme coup de tonnerre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2021 à 19:46

Blessé, Neymar est absent pour encore un mois au moins. Pendant ce temps, le Brésilien reste attentif à tous les faits et gestes du PSG.

Le PSG veut un attaquant pour combler l’absence de Neymar

Depuis son arrivée en août 2017 pour 222 millions d’euros, Neymar manque certains grands rendez-vous du Paris Saint-Germain en raison de blessures récurrentes. Face à cette situation et alors que l’ancien attaquant du FC Barcelone est encore blessé cette saison, les dirigeants du PSG auraient pris la résolution de recruter un nouveau calibre au même poste afin de combler les absences répétées de la star brésilienne. Et d’après les informations du journal espagnol El Nacional, le choix des décideurs parisiens se serait porté sur Raheem Sterling.

Lié à Manchester City jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain offensif de 27 ans est annoncé sur le départ. En manque de temps de jeu chez les Citizens, l’international anglais pourrait même débarquer l’été prochain puisque le Paris Saint-Germain serait disposé à investir 80 millions d’euros pour obtenir sa signature. Toujours selon la même source espagnole, une arrivée de Sterling pourrait signer la fin de l’histoire entre le club de la capitale et Neymar Jr.

PSG Mercato : Neymar menace de partir si Sterling arrive

Selon certaines sources proches de la direction du PSG, la direction parisienne se poserait actuellement la question de l’opportunité de vendre Neymar dans les prochains mois. Surtout que Manchester City est ouvert à un départ de Raheem Sterling. Si le Barça a été récemment annoncé sur les traces du protégé de Pep Guardiola, le prix de l’enfant de Kingston serait tout simplement hors de portée de la formation catalane. El Nacional assure donc que le PSG est à ce jour le mieux placé pour arracher la signature du vice-champion d’Europe en titre.

Cependant, cette probable arrivée aurait mis hors de lui Neymar. En effet, à en croire la journaliste Laura Alonso du quotidien barcelonais, Neymar aurait « menacé de quitter Paris s’ils signaient Sterling. » L’entourage du numéro 10 des Rouge et Bleu estime que malgré un contrat courant jusqu’en 2025 et un salaire astronomique de 36 millions d’euros annuels, les prétendants ne manqueront pas en cas de départ. Chelsea et Manchester United étant toujours en embuscade pour le partenaire de Lionel Messi. De son côté, Raheem Sterling a déjà avoué qu’il aimerait découvrir un championnat étranger et que la Ligue 1 ne le laissait pas insensible.

« S'il y a une possibilité d'aller ailleurs, j'y suis maintenant très ouvert. En tant que joueur anglais, je n'ai connu que la Premier League. Je me suis toujours dit que peut-être un jour, j'adorerais évoluer à l'étranger pour voir comment je me comporterais face à un tel nouveau défi. J'aimerais apprendre plusieurs langues. J'aime bien les accents français et espagnol », a déclaré l’ancien ailier de Liverpool en octobre dernier. Un appel du pied au PSG, seul club de Ligue 1 à pouvoir réaliser une telle opération.

Affaire à suivre donc…