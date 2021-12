PSG Mercato : Une prolongation et un joueur prêt à partir

Publié par Gary SLM le 14 décembre 2021 à 22:01

Du mouvement, il y en aura au PSG lors du très prochain mercato hivernal. Le Paris SG de Leonardo devrait perdre au moins un joueur.

PSG Mercato : Une décision déjà arrêtée pour Rafinha

Avec 5 matchs de Ligue 1 disputés depuis le début de la saison, le milieu de terrain brésilien Rafinha n’a plus vraiment le cœur au PSG. L’ancien joueur du FC Barcelone est disposé à quitter le club aussi vite qu’une proposition intéressante d’un club de haut niveau lui sera faite. Il faut cependant clarifier le fait qu’il n’est pas non plus demandeur d’un départ, mais celui-ci pourrait intervenir en cas d’accord entre les différentes parties.

L’information d’un possible départ de Rafinha du PSG au mercato hivernal a été divulguée par le journaliste Loic Tanzy de RMC Sport. « Rafinha partira seulement en cas d’offre intéressante, aussi bien sportivement que dans le cadre de vie que lui offrirait une nouvelle destination. Il est heureux à Paris », a-t-il affirmé même s’il est difficile de trouver un footballeur heureux d’avoir disputé 5 matches de championnat sur 18 en Ligue 1 alors qu’il vient de la Liga et surtout du grand FC Barcelone.

Cette révélation montre bien la disponibilité d’esprit du joueur à partir du club Parisien, mais aussi son refus de faire des vagues autour de sa situation. Autrement, on sait grâce à la presse espagnole que deux clubs s'intéressent à la situation du joueur snobé par l' entraîneur Maurico Pochettino. Celta Vigo en Espagne et Flamengo (au Brésil) voudraient le recruter.

Comme Rafinha, Colin Dagba est lui aussi prêt à dire oui à un départ du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 23 ans, formé au club francilien, ne compte que deux petits matchs dans les jambes depuis le début de la saison. Une régression lorsqu’on sait qu’il en avait disputé 25 en Ligue 1 la saison dernière avec le Paris Saint-Germain.

PSG mercato : deux joueurs ferment la porte à un transfert

Outre ces deux joueurs, Thilo Kehrer aurait pu être concerné par les mouvements de départ, mais non. Au contraire de ses coéquipiers cités plus haut, Kehrer souhaiterait « rester, lui qui n’est pas mécontent de sa situation actuelle au club », selon la même source. Éric Junior Dina Ebimbe est l’autre parisien souhaitant s’inscrire dans le projet de QSI sur la durée. Il pourrait prolonger son actuel contrat qui prend fin en 2023. Le joueur de 21 ans veut continuer de travailler au principal club de foot de Paris pour glaner du temps de jeu et de l’expérience.

Il a bien raison puisque la situation de ses camarades de formation recrutés par des clubs de Bundesliga n'est pas forcément meilleure à la sienne. Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich, n'a pas plus de temps de jeu que lui. Il n'a cumulé que 241 minutes de temps de jeu en deux saisons soit pratiquement le temps de jeu cumulé par Ebimbe cette seule saison (231 minutes) malgré la réputation que traine le vice- champion de France. Le club du président Nasser Al-Khelaïfi ne mettrait pas assez en avant les joueurs formés sous ses couleurs.