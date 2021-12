OM Mercato : Alexis Sanchez, Longoria ne lâche pas son grand rêve

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2021 à 08:16

Jorge Sampaoli rêve d’un ou deux joueurs d’expérience à l’OM durant l’hiver. Et Pablo Longoria ne lâche pas Alexis Sanchez de l’Inter Milan.

Alexis Sanchez disponible cet hiver ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Alexis Sanchez ne semble plus être le bienvenu à l’Inter Milan. Titularisé seulement à deux reprises en 14 matches de Serie A, l’attaquant de 32 ans ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur Simone Inzaghi. À la recherche de temps de jeu, l’international chilien est donc poussé vers la sortie à Milan.

Et d’après les informations de la Corriere della Serra, la situation de l’ancien avant-centre de Manchester United ne devrait pas s’arranger puisque les Nerazzurri s’activent pour faire venir le buteur de Sassuolo Giacomo Raspadori lors du prochain mercato hivernal. S’il veut jouer dans la seconde partie de saison, le compatriote d’Arturo Vidal va donc devoir se trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir.

Jorge Sampaoli, qui l’a eu sous ses ordres lors de son passage sur le banc de la sélection chilienne entre 2012 et 2016, aimerait l’avoir dans son groupe dès janvier. L’affaire est toutefois loin d’être aisée pour Pablo Longoria et la direction de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Un salaire trop lourd pour Marseille ?

« On demande à Pablo et Frank de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. »

Cela fait plusieurs fois que Jorge Sampaoli insiste auprès des dirigeants de l’OM pour le recrutement de joueurs d’expérience pour renforcer son effectif. Toujours attentif aux sollicitations de son entraîneur, le président marseillais Pablo Longoria serait déterminé à lui offrir Alexis Sanchez, en souffrance à l’Inter Milan.

D’après les informations de Calciomercato, l’OM n’a pas renoncé à l’ancien ailier du FC Barcelone et continue de suivre sa situation à Milan. Le média transalpin se pose toutefois la question de savoir si Longoria pourra s’aligner sur l’énorme salaire du natif de Tocopilla qui s’élève à 7 millions d’euros annuels. Surtout que l’OM est soumis à un encadrement de sa masse salariale.

Affaire à suivre donc…