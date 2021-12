RC Lens Mercato : Le successeur de Fofana répond à l'intérêt du RCL

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2021 à 01:05

Présenté comme un intérêt du RC Lens, Patrick Berg a répondu à la rumeur sur son avenir. Il n’écarte pas son départ de Bodo/Glimt.

RC Lens : Patrick Berg ouvert à un transfert cet hiver

Le RC Lens prospecte toujours pour tenter de recruter de nouveaux joueurs, car des joueurs brillants du club sont courtisés et pourraient être transférés en cas d’offres intéressantes aux Sang et Or. C’est le cas du capitaine Seko Fofana, Przemysław Frankowski, Facundo Medina ou encore de Jonathan Clauss. Pour remplacer Seko Fofana en instance de transfert, le RCL a des vues sur Patrick Berg. Ce dernier est un milieu défensif évoluant à Bodo/Glimt en Norvège, sous le maillot de son club formateur. Interrogé sur l’intérêt du Racing Club, il a botté en touche dans un premier temps.

« Pour le moment, je suis toujours sous contrat et je ne peux pas faire de commentaires sur des transferts », a-t-il répondu le média local VG. Le milieu de terrain visé par le RC Lens a annoncé la couleur sur son avenir par la suite. Il ne cache pas son envie d’ailleurs, après 7 saisons consécutives dans le championnat norvégien. « Mon agent et moi allons discuter avec Glimit, la semaine prochaine de ce qui est le mieux pour tout le monde. C’est peut-être le bon moment pour le club de récupérer une somme avec moi », a-t-il déclaré.

Combien vaut le crack norvégien visé par le RCL ?

Patrick Berg a démarré sa carrière au sein du club basé à Bodo en 2014. Il est sous contrat jusqu’en décembre 2022, soit pour un an encore. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1,6 M€. À 24 ans, l’international norvégien (9 sélections) est le capitaine du Glimt depuis 2020. Le joueur courtisé par le RC Lens est donc un crack dans son pays natal. Il a été titulaire 26 fois en autant de matchs disputés cette saison en championnat (Eliteserien). Patrick Berg a même joué 25 matches en entier, contribuant ainsi au titre de champion 2021 décroché dimanche dernier. Il a fait également 3 apparitions en coupe d’Europe, lors des qualifications de la Ligue Europa.