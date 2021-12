OM Mercato : C’est fait, accord de principe pour Alexis Sanchez !

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2021 à 09:35

Cible de longue date de l’ OM, Alexis Sanchez est tout proche de quitter l’Inter Milan. L’avenir du Chilien serait même déjà réglé en interne.

OM Mercato : Marseille doublé par le Barça pour Alexis Sanchez

Le prochain mercato hivernal réserve d’ores et déjà des surprises. Si le dossier Boubacar Kamara est sur toutes les lèvres à Marseille, la direction de l’ OM poursuit sur sa lancée et compte faire venir de nouveaux renforts offensifs lors de cette fenêtre de transfert. Le club marseillais a même ciblé un attaquant expérimenté et pas des moindres, Alexis Sanchez !

L’attaquant chilien traverse actuellement une situation difficile à l’ Inter Milan, où il est très peu utilisé par l’entraîneur Simone Inzaghi. Ce traitement est devenu insupportable pour le joueur de 32 ans, qui a récemment affiché son mécontentement sur les réseaux sociaux. De son côté, la direction de l’ Inter Milan a fait savoir qu’elle ne compte pas maintenir son attaquant contre son gré. S’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu en deuxième partie de saison, Alexis Sanchez devra donc aller voir ailleurs. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

L’Olympique de Marseille s’est arapidement positionné sur le dossier. Jorge Sampaoli, qui l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de la sélection chilienne, voudrait l’attirer à Marseille. Mais les Olympiens devraient faire une croix sur cette piste prestigieuse. Outre son salaire élevé pour les finances de l’OM, Alexis Sanchez a déjà tranché pour un retour en Catalogne.

Alexis Sanchez d’accord pour rejoindre le Barça

Comme l’indique le journal Sport, Alexis Sanchez aurait donné son accord de principe pour rejoindre le FC Barcelone sous la forme d’un prêt. Le club catalan tient donc son grand attaquant pour compenser le départ de Sergio Agüero. L’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal devrait donc faire son retour dans son ancien club cet hiver. Mais les dirigeants du Barça devront trouver les moyens nécessaires pour boucler ce deal.

La source explique alors que la direction du Barça ambitionne d’expédier Luuk De Jong à l’Inter Milan afin de faciliter la venue de son ancien joueur. Cet échange surprenant pourrait faire les affaires des deux clubs. Si cette information se concrétise, ce serait en tout cas une excellente nouvelle pour les Catalans, mais aussi un gros coup dur l’ OM et les autres prétendants.