OM Mercato : Alexis Sanchez, une lueur d’espoir pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2021 à 17:35

Alexis Sanchez est sur le départ. Annoncé vers un retour en Liga, le Chilien pourrait voir son transfert au Barça s’écrouler au profit de l’OM.

OM Mercato : Alexis Sanchez d'accord pour un retour au Barça ?

C’est sans doute l’un des dossiers qui animera le prochain mercato hivernal. Attaquant de l’Inter Milan, Alexis Sanchez fréquente régulièrement le banc de touche cette saison, sans pour autant avoir sa chance sous les ordres de Simone Inzaghi. L’entraîneur des Nerazzurri préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. Une situation frustrante pour le joueur, qui a récemment affiché son mécontentement.

Conscient du discours de sa direction et de la forte concurrence à son poste, Alexis Sanchez voit donc son avenir bouché à l’Inter Milan. S’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu en deuxième partie de saison, il devra mettre les voiles dès cet hiver. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Alors que l’Olympique de Marseille suit la situation de l’attaquant chilien depuis de longues dates, c’est à Barcelone que la rumeur a pris de l’ampleur ces derniers jours. Le club catalan serait déjà parvenu à conclure un accord de principe avec son ancien attaquant.

Alexis Sanchez, une simple alternative pour le Barça

Les dirigeants du Barça devront désormais trouver un terrain d’entente avec leurs homologues de l’Inter Milan pour boucler ce deal. L’idée d’inclure Luuk de Jong dans la transaction est notamment évoquée. Cependant, les dernières informations venues d’Espagne jettent un gros coup de froid sur ce dossier. Dans son édition du jour, le journal AS explique que le recrutement d’Alexis Sanchez n’est pas la priorité du Barça. Il ne serait en réalité qu’une simple alternative en cas d’échec dans le dossier Ferran Torres (Manchester City). L’Olympique de Marseille a donc encore une chance dans ce dossier.

Désireux de s’attacher les services de joueurs expérimentés, l’entraîneur de l’ OM n’est pas insensible au charme d’Alexis Sanchez. Reste maintenant à savoir si les Olympiens parviendront à détourner le joueur de 32 ans de son destin barcelonais.