OL : Deux excellentes nouvelles pour Peter Bosz avant Paris

Publié par Ange A. le 17 décembre 2021 à 08:05

Les nouvelles sont bonnes à l’Olympique Lyonnais (OL) avant son déplacement ce vendredi sur la pelouse du Paris FC en Coupe de France.

Deux grands retours à l’ OL pour la Coupe de France

Après son nul contre le Lille OSC en championnat (0-0), l’Olympique Lyonnais veut renouer avec le succès. L’ OL a l’occasion de le faire ce vendredi lors de son déplacement sur la pelouse du Paris FC. Lyon affronte le club francilien en 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, Peter Bosz enregistre deux importants retours. Absents lors du choc contre le LOSC, Karl Toko Ekambi et Xherdan Shaqiri retrouvent le groupe lyonnais. L’attaquant camerounais est le Lyonnais le plus décisif cette saison avec ses 11 réalisations et 4 passes décisives en 22 matchs. Quant au Suisse arrivé l’été dernier, ses débuts sont encore poussifs. L’ancien de Liverpool ne compte qu’un but et deux assists en 13 apparitions.

Les absences lyonnaises contre le Paris FC

Alors qu’il enregistre ces deux retours dans son effectif, Peter Bosz a décidé de se passer des services de Bradley Barcola. L’attaquant de 19 ans devrait être à la disposition de la réserve de l’ OL ce weekend. En quête d’un meilleur temps de jeu, Damien Da Silva figure parmi les 21 joueurs convoqués par le technicien néerlandais. Pour le reste, Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Henrique et Reine-Adelaide sont encore indisponibles.

À noter que l’Olympique Lyonnais avait été sorti en quarts de finale de la Coupe de France par l’AS Monaco la saison dernière. Les Gones veulent réussir leur entame en vue d’améliorer cette performance. Ils devront néanmoins se méfier du Paris FC, actuel 4e de Ligue 2. Le club francilien est invaincu depuis le 16 octobre et reste une série de sept victoires consécutives.