ASSE Mercato : Hamouma prend une décision sur son futur

17 décembre 2021

À six mois de la fin de son contrat à l' ASSE, Romain Hamouma songe à la retraite. Cependant, il réfléchit pour éviter d'avoir des regrets.

ASSE : Hamouma, « j’arrêterai quand je sentirai que c'est le moment »

Blessé à la cuisse et indisponible, Romain Hamouma était absent lors des quatre défaites consécutives de l’ ASSE. Malgré cela, il soutient ses coéquipiers et l’équipe ligérienne en grande difficulté en Ligue 1. Dans le podcast Hors Terrain avec le journaliste Mohamed Bouhafsi, il évoque son avenir et envisage l’idée de prendre sa retraite bientôt. « J'ai 34 ans, physiquement j'avoue que des fois ça pique un peu. Les saisons sont difficiles à l’AS Saint-Étienne en ce moment, donc je ne sais pas », a annoncé l’attaquant des Verts. « J’arrêterai quand je sentirai que c'est le moment, je ne forcerai pas plus. Il faut toujours garder le goût, l'envie, la détermination et l'ambition. Si on n'a plus ça, je pense qu'il faut arrêter », a-t-il expliqué.

Le buteur de l’AS Saint-Étienne ne veut pas regretter sa décision

Le contrat de Romain Hamouma à l’ ASSE était arrivé à expiration en juin 2021, le joueur était alors sur le départ mais a été prolongé d’une saison jusqu’en juin 2022. Cette saison sera-t-elle sa dernière à Saint-Étienne où les Stéphanois ont décidé de laisser filer les joueurs au gros salaire ? « Si je sens que c'est fini, cela s'arrêtera. Je ne veux pas avoir de regrets, arrêter en me disant : "tu aurais dû continuer" », a répondu le natif de Montbéliard.

Romain Hamouma est l’actuel meilleur buteur de l’histoire de l’ ASSE, parmi les joueurs encore en activité. Il a marqué 60 buts et a délivré 47 passes décisives, en 312 matches disputés sous le maillot des Verts, toutes compétitions confondues. Le polyvalent joueur offensif défend les couleurs stéphanoises depuis l’été 2012, soit bientôt 10 ans de suite.