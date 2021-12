ASSE Mercato : MHSC confirme son intérêt pour une cible des Verts

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 06:05

Alors que Youcef Belaïli est balancé sur la liste des joueurs ciblés par Pascal Dupraz à l’ ASSE, il est également un intérêt de Montpellier.

Sans budget pour recruter de nouveaux joueurs cet hiver, l’ ASSE cherche des joueurs libres ou encore ceux qui sont susceptibles d’être prêtés. Et parmi les nombreuses pistes de l’AS Saint-Étienne, celle menant vers Youcef Belaïli est évoquée. Les Stéphanois souhaitent récupérer l’ailier gauche, dont le contrat avec Qatar SC a été résilié le 16 décembre par consentement mutuel. Ce dernier avait passé une saison (2017-2018) à Angers SCO, mais n’avait joué qu’un seul match en coupe de la Ligue en décembre 2017. Ciblé par l’ ASSE, le joueur de 29 ans intéresse aussi le Montpellier HSC. Olivier Dall'Oglio a confirmé l’intérêt du club Pailladin, lors de la conférence de presse tenue ce vendredi.

« Il y a beaucoup de rumeurs et ce n’est pas fini. Janvier, ce n’est pas le même mercato que celui d’été. C’est plus un mercato d’appoint, d’opportunité. C’est donc pour nous un marché d’observation », a-t-il souligné d’entrée de jeu, sur RMC Sport. « On travaille avec le groupe en place. Après, on ne peut pas s’empêcher d’être observateur. On est dans cette phase-là, c’est tout », a-t-il poursuivi.

L'Algérien dans le viseur du Montepllier HSC aussi

Relancé par les journalistes sur le dossier Youcef Belaïli, l’entraîneur du MHSC a fini par avouer l’intérêt du club héraultais, mais à mots couverts. « Vous observez Youcef Belaïli ou pas ? On observe beaucoup de monde. […] Je sais qu’il y a des noms qui vont sortir et qui sont plus ou moins vrais. Mais pour l’instant, nos listes sont longues et larges », a-t-il répondu, évidemment en cachant son jeu. À noter que l'international algérien brille avec les Fennecs en Coupe Arabe des Nations. Auteur du but de la victoire de son équipe sur penalty dans le temps additionnel face au Qatar, la cible de l' ASSE a qualifié l'Algérie pour la finale contre la Tunisie, samedi.