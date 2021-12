FC Metz Mercato : Une vieille cible de l’OM vers l’Angleterre ?

Publié par Ange A. le 17 décembre 2021 à 23:15

Un temps sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, un latéral du FC Metz pourrait poser ses valises dans les semaines à venir.

Rafael Benitez sur un joli coup au FC Metz

Proche de décrocher une place européenne la saison passée, le FC Metz est dans le dur cette année. Metz est barragiste avec trois points d’avance sur la lanterne rouge Saint-Étienne. Alors que la CAN est imminente et que quelques internationaux africains devront honorer ce rendez-vous avec leurs sélections, un autre coup dur se profile cet hiver. Le club mosellan pourrait en effet perdre l’une de ses rares satisfactions lors du prochain mercato. Auteur de 4 buts et une passe décisive en 16 matchs de Ligue 1, Fabien Centonze réalise une bonne saison au niveau personnel. Plusieurs sources anglaises, dont Football Insider, assurent que le latéral messin est sur les tablettes d’Everton. Les Toffees entraînés par Rafael Benitez ne pointent qu’à la 14e place de Premier League.

Centonze, une belle affaire à saisir pour Metz ?

Au vu de ses performances, Fabien Centonze a tapé dans l’œil de l’autre club de la Mersey. Le latéral du FC Metz était déjà pisté il y a quelques mois par l’Olympique de Marseille avant que Pablo Longoria ne signe Pol Lirola. Reste maintenant à savoir si le club mosellan va se séparer de l’une de ses valeurs sûres alors qu’il est en pleine lutte pour le maintien. Arrivé du RC Lens contre 3 millions d’euros en 2019, Centonze est encore sous contrat jusqu’en 2024. Un transfert de Centonze pourrait rapporter 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Un chèque tout de même non négligeable pour les Grenats en quête de moyens financiers.

Outre Fabien Centonze, Rafael Benitez cherche un nouveau latéral gauche. Lucas Digne, en froid avec le technicien espagnol, semble désormais condamné à un départ. Selon les mêmes sources, l’Ukrainien Vitaliy Mykolenko du Dynamo Kiev pourrait remplacer l’international tricolore chez les Toffees.