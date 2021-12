RC Lens Mercato : Patrick Berg, puis Haise lâchent des indices

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 08:35

Sauf retournement de situation, Patrick Berg devrait être la première recrue hivernale du RC Lens. Lui et Franck Haise ont lâché des indices.

RC Lens Mercato : Patrick Berg annoncé à Lens

Le RC Lens n’a pas perdu de temps pour accéder le transfert de Patrick Berg (24 ans) de Bodo/Glimt en Norvège. Dès la fin du championnat de l’élite le week-end dernier, marquée par le sacre des Lions, le RCL est passé à l’offensive. Ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé les informations en provenance de Norvège, sur un accord entre le club Artois, son homologue norvégien et le milieu défensif.

D’après le confrère italien, ce dernier s’est déplacé dans l’Artois accompagné de son agent pour finaliser les derniers détails de son transfert. Un contrat de 4 saisons et demie, jusqu’à fin juin 2026, contre une indemnité de transfert estimé à 40M de couronnes norvégiennes, soit 3,9 M€ est évoqué dans la transaction.

L’adieu de Berg au Glimt, Haise confirme la tendance

Patrick Berg avait lâché des indices sur son transfert dans les tuyaux. Il avait fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue de la dernière journée du championnat. « Je pense de toute façon que ce ne sera pas mon dernier match pour Glimt. Peu importe ce qui se passera cet hiver, j'espère rejouer pour Glimt un beau jour », avait-il laissé entendre face aux médias de son pays natal.

Interrogé en conférence de presse, vendredi, sur l’arrivée du capitaine de Bodo/Glimt au RC Lens, Franck Haise a confirmé la tendance. « Patrick Berg ? Je ne sais pas s’il passe la visite médicale, je l’espère (sourire), mais ce n’est pas signé », a-t-il glissé. « Ça a l’air d’être en bonne voie. […] Je voulais renforcer ce secteur à court terme et à long terme », a indiqué le coach des Sang et Or.