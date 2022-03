RC Lens Mercato : Une recrue du RCL en dit plus sur son avenir

Publié par ALEXIS le 28 mars 2022 à 12:33

Recrue hivernale du RC Lens, Patrick Berg joue peu depuis son arrivée au RCL. Malgré tout, il n’en veut pas à son entraîneur Franck Haise.

Patrick Berg : « Je suis sûr d’avoir fait le bon choix »

Le RC Lens a recruté Patrick Berg à Bodo Glimt en Norvège, en janvier dernier. Il était arrivé pour remplacer Seko Fofana (26 ans) très courtisé lors du mercato hivernal, notamment par l’ OM. Mais le capitaine est finalement resté au RCL. Ainsi, le milieu défensif de 24 ans s’est retrouvé sur le banc de touche. Il ne fait pas partie des premiers choix de Franck Haise. La preuve ? L’international norvégien (9 sélections) n’a été titulaire qu’une seule fois en 11 apparitions, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Sang et Or. Il était pourtant un crack et un titulaire indiscutable dans son club d’origine.

Cependant, Patrick Berg ne regrette pas son choix. « Je suis sûr d’avoir fait le bon choix », a-t-il rassuré dans La Voix des Sports, en évoquant son intégration au Racing Club. « Ce n’est jamais facile de faire quelque chose de complètement nouveau. Vous devez vous adapter, ça prend du temps. »

La recrue du RC Lens veut franchir un palier dans le Nord

La recrue hivernale du RC Lens prend son mal en patience. Elle avoue être venue en Ligue 1 pour franchir un palier sur la durée. « Jouer à Lens me donne l’opportunité de me développer comme joueur. […] Je vais grimper de nombreuses marches avec cette équipe. Je regarde les prochains mois et les prochaines années. Je pense juste au prochain entraînement en me disant que je dois être un meilleur joueur chaque jour. C’est là-dessus que je suis concentré, chaque fois que je viens à la Gaillette », a expliqué Patrick Berg. Pour rappel, ce dernier a signé un contrat qui s'étend jusqu'au 30 juin 2026.