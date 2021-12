OM Mercato : Mandanda, une terrible nouvelle pour l’ASSE !

Publié par Timothée Jean le 18 décembre 2021 à 09:35

Dans le dur à l’ OM, Steve Mandanda voit son nom associé avec insistance à l’ASSE. Mais ce dossier surprenant prend une nouvelle tournure.

OM Mercato : Mandanda à l’ ASSE, un accord impossible ?

Steve Mandanda bientôt transféré à l’AS Saint-Étienne ? Selon Le Quotidien du Sport, cela reste une possibilité. Le traitement réservé au gardien de but tricolore - relégué au second rang depuis l’arrivée de Pau Lopez - rend ce transfert du moins envisageable.

Le quotidien sportif assure qu’il n’est pas farfelu d'imaginer Steve Mandanda enfiler le maillot des Verts en seconde partie de saison. D’autant plus que les dirigeants de l’ASSE auraient déjà entamé des discussions avec leurs homologues marseillais pour s’offrir le portier de 36 ans. L’objectif des Stéphanois serait de s’attacher les services du gardien expérimenté sous la forme d’un prêt de six mois avec la prise partielle de son salaire. Cependant, cette piste séduisante n’est pas évidente pour l’AS Saint-Étienne.

Le média Envertetcontretous jette en effet un énorme coup de froid sur ce dossier, expliquant qu’un transfert de Steve Mandanda à l’AS Saint-Étienne a peu de chance d’aboutir. Tout d’abord parce que le salaire du champion du monde 2018 - estimé à environ 260 000€ par mois - semble hors de portée de l’ASSE. Mais aussi à cause du choix de la direction de l’ OM qui privilégierait un transfert définitif pour son gardien de but. La source conclut alors que l’ASSE est engagée dans une mission impossible. Car les Verts, dans le dur sportivement et financement, ne peuvent se permettre de boucler une telle signature.

Etienne Green plutôt que Steve Mandanda ?

Malgré une première prise de contact avec les dirigeants de l’ OM, l’ASSE semble donc bien partie pour faire volte-face dans le dossier Mandanda. Le média pro-stéphanois assure d’ailleurs que la direction de Sainté, si elle souhaite attirer un gardien de but expérimenté cet hiver, devrait finalement réitérer sa confiance à Etienne Green pour la suite de la saison. Le gardien de but devrait donc rester le numéro 1 dans les buts stéphanois à son retour de blessure.