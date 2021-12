Incidents OL-OM : La LFP prend une décision exceptionnelle !

Publié par Thomas le 16 décembre 2021 à 11:35

Ce jeudi, la LFP et le gouvernement se sont réunis pour acter des décisions fortes après les incidents survenus lors de OL-OM fin novembre.

OM : La LFP prend enfin des décisions fortes, Marseille rassuré

Plus de trois semaines après les dramatiques incidents de la rencontre Lyon-Marseille, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a convié le gouvernement à une réunion de crise pour prendre des mesures fortes afin de limiter à l'avenir ce type de comportement. Cette rencontre s’est faite ce jeudi matin à Beauvau, et avait notamment pour objectif de sécuriser davantage les enceintes sportives lors de matches à haute intensité, mais aussi acter des décisions rapides en cas de débordement.

Pour rappel, après avoir été percuté par un jet de bouteille alors qu’il tirait un corner, Dimitri Payet avait vu l’arbitre, M. Buquet, attendre plusieurs heures avant de décider l’arrêt définitif de la rencontre. Cela devrait donc rapidement changer, puisque la LFP et le gouvernement ont convenus plusieurs mesures impactantes pour le futur du football français.

Comme l’avance RMC Sport, les deux parties ont acté tout d’abord que les bouteilles en plastiques seraient interdites dans les stades à partir du 1er juillet 2022. De plus, en cas d’incident, un délai maximum de 30 minutes sera déclenché pour décider du sort du match.

Un joueur touché, le match arrêté

C’est peut-être la décision la plus importante prise lors de cette réunion, " sécurité dans les stades ". Une rencontre sera interrompue de manière définitive si l’un des acteurs se fait percuter par un projectile, que ce soit un joueur, un entraîneur ou un arbitre. Cette décision apporte un certain soulagement à l’Olympique de Marseille et notamment son capitaine Dimitri Payet, qui avait récemment fait part de sa crainte désormais de tirer les corners et d’être ainsi exposé au public adverse, via une tribune.

Dimitri Payet obtient gain de cause

Cette semaine, le milieu offensif de l’ OM avait exprimé son ras-le-bol quant à la situation chaotique de la sécurité dans les stades en France. À travers une tribune publiée par Le Monde, le Réunionais s’est directement adressé à la Ligue racontant sa forte inquiétude. " Est-ce que je dois arrêter de tirer les corners ? Est-ce que je dois arrêter de jouer au football ? Dites-moi. "

Dans cette tribune, Payet s’exaspère notamment de la couverture médiatique faite après les incidents de OL-OM. " J'ai été autant blessé par la bouteille que par l'impression d'être le responsable des violences et de l'arrêt du match, a-t-il exprimé ce mercredi. Je dis stop ! Y en a marre. J'en ai marre que chacun mette son grain de sel sans apporter le début d'une solution. Désolé, mais il faut le dire, ce n'est pas le préfet qui se trouve sur le terrain, ni le procureur, ni le délégué de la Ligue, ni les présidents de Nice, de Lyon ou de Marseille. " Le joueur de 34 ans a donc gagné une petite bataille ce jeudi, lui qui avait également été pris pour cible contre l’OGC Nice quelques semaines plus tôt à l’Allianz Riviera.