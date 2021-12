PSG Mercato : Succession Icardi, Leonardo vise un trésor anglais

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 05:05

Le PSG se prépare déjà au départ de Mauro Icardi en janvier. Aux dernières nouvelles, Leonardo viserait un talent anglais pour sa succession.

La piste Rashford revient du côté du PSG

Malgré les propos de Mauricio Pochettino expliquant qu’il n’attend pas de renforts durant le mercato hivernal, les dirigeants du Paris Saint-Germain réfléchiraient à l’idée de faire un ou deux coups en janvier. Et selon les informations de Mundo Deportivo, Leonardo serait positionné pour recruter Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United.

Le journal barcelonais explique que l’attaquant de 24 ans n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Avec les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, sans compter l’explosion de Mason Greenwood, l’international anglais a vu son statut modifié puisqu’il n’est désormais plus qu’un remplaçant de luxe.

Une situation que l’enfant de Manchester ne supporte pas puisqu’il tient absolument à disputer la prochaine Coupe du Monde avec l’Angleterre. Marcus Rashford envisagerait donc sérieusement un départ cet hiver. Avec le probable départ de Mauro Icardi à la Juventus Turin, Leonardo serait intéressé par une arrivée du coéquipier de Paul Pogba. Les planètes s’alignent bien dans ce sens.

PSG Mercato : le Barça également sur le coup

Marcus Rashford va-t-il devenir le prochain anglais à rejoindre le Paris Saint-Germain après David Beckham en 2012-2013 ? D’après les révélations du Mundo Deportivo, aucune prolongation de contrat n’a encore été proposée à Rashford alors que son engagement actuel court jusqu’en juin 2023. Mais il n’y a pas que le PSG qui s’intéresse au numéro 10 des Red Devils puisque le FC Barcelone serait également sur le coup.

Mais avec les soucis financiers des Blaugranas, Joan Laporta et les siens n’ont que très peu de chances de se lancer dans une telle opération. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 12 matches toutes compétitions confondues, Rashford ne vit pas sa meilleure saison, mais il serait une belle alternative à Mauro Icardi dans l’esprit de Leonardo. D’après le site spécialisé Transfermarkt, déloger le protégé de Ralf Rangnick pourrait coûter jusqu’à 85 millions d’euros au PSG.

Affaire à suivre…