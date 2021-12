OM Mercato : L’ASSE tient déjà la réponse de Mandanda !

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2021 à 15:35

Dans le dur à l’ OM cette saison, Steve Mandanda est annoncé dans le viseur de l’ASSE. Et le gardien de but expérimenté sait ce qu’il veut pour son futur.

OM Mercato : L’ASSE déjà fixé pour Steve Mandanda ?

Les lignes bougent à l’ Olympique de Marseille. Inutile de revenir sur les grandes ambitions de Pablo Longoria pour le mercato hivernal. Même si la fenêtre des transferts ouvre officiellement ses portes le 1er janvier prochain, le président marseillais a déjà le mérite de tenter quelques coups en coulisses, et c’est plutôt séduisant. Mais avant de faire venir de nouveaux renforts, la direction de l’ OM compte se débarrasser de certains joueurs. Parmi eux, le nom de Steve Mandanda est évoqué.

Relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée de Pau Lopez, le gardien de but emblématique de l’Olympique de Marseille est poussé vers la porte de sortie. Pas forcément à cause de son niveau de jeu, mais plutôt en raison du manque de liquidité de l’OM. Comme l’a indiqué Pablo Longoria, il faudra vendre afin de renflouer les caisses du club.

La direction de l’ OM ne serait donc pas fermée à un départ du portier de 36 ans. Et cela tombe bien puisque l’AS Saint-Étienne s’active pour l’accueillir dès cet hiver. Ainsi, comme l’indique Le Quotidien du Sport, les dirigeants de l’ASSE ont entamé des discussions avec l'OM pour s’offrir Steve Mandanda sous la forme d’un prêt avec une prise en charge partielle de son salaire. Cette option ne déplairait pas forcément aux Olympiens. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Steve Mandanda ouvert à un départ de Marseille ?

Pour l’heure, Steve Mandanda est lié à l’ Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Mais si sa situation ne s’améliore pas à Marseille, il devrait faire ses valises dans l'espoir de retrouver plus de temps de jeu sous d'autres cieux. D’ailleurs, selon les informations de la source, le gardien de but de 36 ans serait ouvert à l’idée de quitter l’Olympique de Marseille. S’il privilégie un transfert vers des clubs étrangers, le champion du monde 2018 serait également ouvert à d'autres offres, dont celle de l’ ASSE. Autant dire que les Verts ont une réelle chance de boucler ce deal surprenant. Mais les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ont pour l’instant décidé de ne pas aller plus loin.