PSG Mercato : Chelsea, Tuchel reçoit une bonne nouvelle de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 11:12

Après avoir échoué avec Marquinhos l’été dernier, Thomas Tuchel pourrait prochainement avoir l'occasion d'enrôler à Chelsea un joueur du PSG.

Presnel Kimpembe s'interroge sur son avenir au PSG

« Paris c'est mon club de cœur. C'est le club où j'ai grandi. C'est là où j'ai tout appris. J'y ai fait mes premières classes... Donc forcément, le fait de pouvoir continuer à travailler ici, c'est puissant, c'est toujours un plaisir. » En août dernier, peu avant le début de la saison, Presnel Kimpembe avait réaffirmé tout son attachement à son club formateur. Quatre mois plus tard, le défenseur central de 26 ans n'est plus vraiment certain de vouloir s'y éterniser.

En effet, d’après les dernières informations du quotidien L’Équipe, l’international français, visiblement lassé des clans et des passe-droits, se poserait désormais des questions son avenir avec le Paris Saint-Germain. Et selon le journal sportif, Thomas Tuchel, qui avait tenté de déloger Marquinhos l’été dernier, aimerait l’avoir avec lui à Chelsea.

PSG Mercato : Kimpembe pour remplacer Rüdiger ?

L’Équipe assure que Presnel Kimpembe s’interroge sérieusement sur son avenir dans la capitale et se « demande si l'herbe n'est pas plus verte en Angleterre, en particulier à Chelsea », où il retrouverait son ancien coach Thomas Tuchel. Chez les Blues, si Antonio Rüdiger, libre le 30 juin prochain, venait à s’en aller à l’issue de la saison, Tuchel verrait en Kimpembe son héritier naturel et l’installerait rapidement dans une défense à trois aux côtés de Thiago Silva et Andreas Christensen.

Avec la forte à concurrence à venir, suite au recrutement de Sergio Ramos et les rumeurs concernant Matthijs de Ligt, Presnel Kimpembe pourrait effectivement avoir envie de plier bagages et aller trouver de la stabilité sous d’autres cieux. Valorisé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait rapporter un bon pactole au Paris Saint-Germain dans l’optique d’un recrutement conséquent pour sa succession. Reste maintenant à savoir si le natif de Beaumont-sur-Oise et les Rouge et Bleu ont vraiment envie de se séparer.