OM Mercato : Officiel, Longoria tient sa première recrue estivale

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 09:06

À l’approche du mercato hivernal, les lignes bougent déjà à l’ OM. Pablo Longoria s’active en coulisses sur certains dossiers prioritaires.

OM Mercato : Guendouzi vend la mèche pour son avenir

Présent en conférence de presse, hier, avant la réception du Stade de Reims, à l’occasion de la 19e et dernière journée de la première partie de saison en Ligue 1, Mattéo Guendouzi a levé un coin de voile sur sa situation à l’Olympique de Marseille. Prêté cette saison avec option d'achat par Arsenal, le milieu de terrain français a ouvertement annoncé qu'il sera définitivement un joueur du club phocéen en cas de maintien dans l’élite.

« Quand mon transfert à l'OM sera-t-il définitif ? Tout simplement, si le club se maintient en Ligue 1, je resterai à l'Olympique de Marseille. J'ai signé ici pour m'inscrire dans la durée. C'est un choix murement réfléchi, parce que ce n'est pas que pour cette année-là, mais aussi pour la suite de ma carrière. Je veux vraiment rester ici sur le long terme », a déclaré Mattéo Guendouzi avant de déclarer sa flamme une nouvelle fois au club marseillais.

Mattéo Guendouzi veut gagner avec l’OM

Formé au Paris Saint-Germain, Matteo Guendouzi n’éprouve aucune gêne à dire son amour pour l’Olympique de Marseille. Bien au contraire. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain défensif du FC Lorient se sent bien sur la Canebière et ne compte plus retourner à Londres. D’autant qu’il adore évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli qui le fait progresser.

« Signer à l'OM ça a été un choix murement réfléchi, le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps. Je prends beaucoup de plaisir sur et en dehors du terrain avec ma famille. Avec le projet qui se construit, je savais que j'allais être un joueur important de l'équipe. Je compte vraiment m'inscrire sur la durée à l’OM. Dès les premières conversations avec les dirigeants, j'ai senti que c'était un projet pour moi. Je veux gagner avec l'OM. Avec le coach, j'ai progressé. Je reste moi-même. Je ne m'invente pas un rôle, j'ai toujours été comme ça. J'ai été rapidement très à l'aise ici, je suis très heureux à l’OM », a expliqué le natif de Poissy.

Pour rappel, Mattéo Guendouzi dispose également d’une clause qui stipule que Marseille peut définitivement le conserver en cas de maintien en Ligue 1. Mais Pablo Longoria devra en retour signer un chèque de 11 millions d’euros aux Gunners.