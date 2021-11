Mercato OM : Guendouzi tranche la question de son avenir

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2021 à 20:21

Prêté par Arsenal à l’ OM, Mattéo Guendouzi se plaît dans la cité phocéenne. Au point où le milieu de terrain ne souhaite pas changer d’air.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi veut rester à Marseille

Considéré comme l’une des promesses du football français, Mattéo Guendouzi (22 ans) n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’effectif d’Arsenal. De ce fait, le jeune milieu de terrain a enchainé des prêts ces dernières saisons. Après un passage mitigé à Hertha Berlin la saison dernière, il a été envoyé à l’Olympique de Marseille cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix judicieux pour Mattéo Guendouzi, lequel a retrouvé des sensations sous les couleurs marseillaises.

Avec l’ OM, Mattéo Guendouzi a manifestement trouvé le club qui lui convient le plus. L'ancien parisien s’éclate à Marseille et souhaite prolonger son aventure dans la cité phocéenne. Présent en conférence de presse ce jeudi avec l’équipe de France, il a d'ailleurs réitéré sa volonté de rester à Marseille. « C’est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur, où je veux m'inscrire dans la durée. J’ai déjà eu des discussions avec le club avant de signer, je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer à prendre du plaisir et m’inscrire dans la durée à Marseille », a-t-il assuré devant les médias.

Le clin d'oeil de Guendouzi à Jorge Sampaoli

Mattéo Guendouzi est l’une des plus belles satisfactions de l’ OM en cette premère partie de saison. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions sous le maillot phocéen, le milieu de terrain est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli. D’ailleurs, l'ancien Lorientais le reconnait, jouer sous les ordres du coach lui fait le plus grand bien. « On a un peu la même attitude, la même façon de voir le foot. J’ai déjà beaucoup progressé avec lui, je vais continuer. C'est un très grand coach, on apprend beaucoup tactiquement, mais aussi sur le plan humain », a-t-il ajouté. Guendouzi est heureux à Marseille. Et son retour chez les Gunners semble désormais rangé au rayon des oubliettes puisque son option d'achat devrait être levée automatiquement à l'issue de la saison.