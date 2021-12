LOSC Mercato : 10 M€, le successeur d’Ikoné déniché en Liga

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 01:20

Alors qu’un accord est annoncé pour le transfert de Jonathan Ikoné en Italie, le LOSC aurait déjà identifié son remplaçant en Espagne.

La succession de Jonathan Ikoné déjà ouverte au LOSC

À un an et demi de la fin de son contrat, Jonathan Ikoné devrait déjà quitter le Lille OSC. Fabrizio Romano assure en effet que le LOSC et la Fiorentina sont parvenus à un accord pour le transfert d’Ikoné cet hiver. La Viola proposerait 14 millions d’euros, plus un million en bonus, pour recruter le polyvalent attaquant au prochain mercato. Le champion de France en titre bénéficiera également de 15% en cas d’une éventuelle revente de son actuel numéro 10. Olivier Létang, le président des Dogues avait déjà ouvert la porte à un départ de l’ancien Parisien du club nordiste. Ikoné sur le départ, la presse espagnole croit savoir que la direction lilloise a déjà trouvé son successeur en Liga. AS révèle en effet que Lille en pince pour Kang-In Lee.

Lee, une belle affaire en vue pour Lille ?

Le journal madrilène indique que le Lille OSC s’intéresse à Kang-In Lee. Le Sud-Coréen (4 sélectons/3 buts) a rejoint Majorque cet été en tant que joueur libre. Le milieu offensif de 20 ans a quitté le FC Valence, son club formateur où il était en fin de contrat. Seulement, l’ancien Valencien est loin de réaliser des débuts idylliques avec l’actuel 15e de La Liga. Lee ne compte qu’un but et trois passes décisives avec Majorque. Un bilan peu flatteur auquel ne se fierait pas la direction du LOSC. Encore sous contrat jusqu’en 2025, le milieu international est coté à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.

Outre la piste menant à Kang-In Lee, Lille s’intéresserait également à Jorge de Frutos. Sociétaire de Levante, l’ailier espagnol compte 2 buts et 4 passes décisives cette saison en Liga. En France, le LOSC aurait coché le nom de Ludovic Blas. Avec ses 7 réalisations, le milieu offensif est le meilleur buteur du FC Nantes cette saison.