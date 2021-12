Bordeaux Mercato : Des négociations en cours pour une signature

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 21:50

Libre en juin 2022, Otavio a fait le point sur son avenir à Bordeaux. Il confirme des négociations entre son agent et les Girondins.

Bordeaux : Otavio, « j’aimerais prolonger avec le FCGB »

En fin de contrat à Bordeaux dans six mois, Otavio sait ce qu’il veut pour son avenir. Alors qu’il est dans sa 5e saison chez les Girondins, il se voit toujours dans le projet du club au scapulaire. Dans ses propos confiés à Sud Ouest, il a affirmé qu’il « aimerait vraiment prolonger » avec le club basé au Matmut Atlantique. Toutefois, il admet que « ça ne dépend pas que de lui ». Le milieu de terrain a donné ensuite des détails sur les tractations en cours pour la prolongation de son bail avec le FCGB.

« Admar Lopes (nouveau directeur sportif) parle avec mon agent. […] J’espère que ça va se passer de la meilleure des manières possibles, pour moi et pour le club », a-t-il déclaré. En attendant l’issue des discussions entre le clan Otavio et la direction des Girondins de Bordeaux, le joueur de 27 ans se concentre sur le volet sportif. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais la seule chose que je peux dire, c’est que je continue à faire de mon mieux et à tout donner pour le club, jusqu’à la fin de la saison », a-t-il souligné.

Le Brésilien transféré en janvier ?

Le Brésilien a disputé 16 matchs sur 19 en Ligue 1 et a été titulaire 13 fois. Comme quoi, il est bien un joueur clé de l’équipe de l’entraîneur Vladimir Petkovic. Cependant, si ses conditions pour prolonger Otavio ne font pas les affaires des Girondins, ces derniers seraient contraints de le transférer en janvier, pour éviter qu'il parte librement à l'été. Il faut rappeler que Bordeaux est actuellement soumis à l'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations, par la DNCG.

Selon l'estimation de Transfermarkt, le N°5 de Bordeaux vaut 6 M€ sur le marché des transferts. Pour mémoire, il avait été acheté à l'Atlético Paranaense (Brésil) à 5 M€ en août 2017.