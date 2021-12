Bordeaux Mercato : La grosse annonce de Petkovic sur son avenir

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 07:58

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic s’est exprimé sur son futur après la débâcle du FCGB contre le RC Strasbourg.

Nouvelle déconvenue pour Bordeaux battu par Strasbourg

La série noire se poursuit pour les Girondins de Bordeaux. Mercredi, le RC Strasbourg a étrillé le FCGB à La Meinau. Le club au scapulaire s’est incliné (5-2) contre le RCSA. Suite à ce revers, les Girondins alignent un quatrième match sans victoire en championnat, leur troisième défaite sur la série. Les hommes de Vladimir Petkovic sont barragistes après cette correction reçue en Alsace. Entraîneur bordelais depuis l’été dernier, le technicien suisse assume ses responsabilités après ce lourd revers. « Nous sommes très déçus car on avait bien commencé le match, mais on a commis les mêmes erreurs. J’ai ma part de responsabilité car, ces dix derniers jours, nous avons travaillé sur le marquage et comment ne pas subir sur les centres. Et on a beaucoup subi ce soir [mercredi, ndlr] », a déploré l’ancien sélectionneur de la Suisse cité par L’Équipe.

Le message de Petkovic à Gérard Lopez

Dans sa sortie, le coach des Girondins de Bordeaux a également lâché un indice sur son avenir. Un futur qu’il voit toujours en Gironde. « Je pense encore être l’homme de la situation », a-t-il notamment indiqué. Pour le coach du FCGB, il faut juste corriger certaines carences sur le plan technique. « Ça n’a rien à voir avec le style mais plutôt la technique individuelle, savoir se placer par rapport à ses coéquipiers. La volonté des joueurs ne manque pas, les intentions sont là, mais c’est plutôt une question de concentration. Nous sommes très abattus pour nos supporters. Il faut que l’on prenne nos responsabilités », a noté Vladimir Petkovic. Reste maintenant à savoir si cela suffira à convaincre Gérard Lopez, le président des Marine et blanc.