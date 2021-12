Barça Mercato : Nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé !

Publié par Timothée Jean le 23 décembre 2021 à 22:20

Le dossier Ousmane Dembélé vient de connaître un nouveau rebondissement. La direction du Barça n’aurait conclu aucun accord le Français.

Barça Mercato : Aucun accord pour Ousmane Dembélé

Ce n’est un secret pour personne. Le FC Barcelone s'active en coulisse pour boucler le dossier brûlant des prolongations de contrat. Les Catalans comptent ainsi tout mettre en oeuvre pour prolonger la pépite Gavi, cible du PSG. En parallèle, la direction du Barça planche aussi sur le cas Ousmane Dembélé.

L’international tricolore arrive en fin contrat en juin prochain avec le club barcelonais. Si sa situation ne s’améliore, il quittera gratuitement le FC Barcelone à l’issue de la saison en cours. Une option inimaginable pour les Blaugrana, qui ont déboursé en 140 millions d’euros pour sa venue à l’été 2017.

La direction du Barça a alors entamé des négociations le clan Dembélé pour une prolongation de son bail. Les Catalans toucheraient même au but puisqu’un accord entre les deux parties a été annoncé par Sport. Le média espagnol expliquait que l’officialisation de son nouveau bail devrait tomber dans les prochains jours. Sauf que le journaliste de Santi Aouna apporte des informations contradictoires sur le dossier.

Des clubs étrangers s’activent pour Ousmane Dembélé

Le journaliste fait en effet le point sur le cas Ousmane Dembélé et explique que les positions entre le clan du joueur et la direction du Barça resteraient éloignées pour le moment. Si les dirigeants catalans restent optimistes concernant l’issue des négociations avec l’ancien Rennais, un accord reste encore prématuré, explique la source. À Joan Laporta donc de se montrer convaincant pour parvenir à ses fins... Les discussions se poursuivent toujours dans ce sens.

De son côté, Ousmane Dembélé se sait en position de force et n’est pas à court de sollicitations pour un nouveau challenge. Le Bayern Munich, Manchester United et le Paris Saint-Germain s’activeraient déjà en coulisse en vue d’arracher sa signature. L’ancien attaquant du Stade Rennais et du Borussia Dortmund pourrait prendre donc son temps afin de trancher son avenir. Sa décision finale ne devrait pas tarder.