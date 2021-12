Angers SCO Mercato : Une grosse vente cet hiver se confirme

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2021 à 00:50

Un gros départ d' Angers SCO est prévu cet hiver. Le club doit vendre, afin d’équilibrer ses finances ou rester dans les clous de la DNCG.

Angers SCO : Cho ou Fulgini transféré cet hiver ?

« Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». C’est la décision prononcée par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels contre Angers SCO, le 25 novembre dernier après son passage devant la DNCG. Le Sporting Club de l’Ouest avait été contraint de vendre Rayan Aït Nouri à Wolverhampton l’été dernier, pour 11 M€. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, RMC Sport apprend que « le club pourrait vendre Mohamed-Ali Cho et Angelo Fulgini ».

Le premier est un jeune attaquant très prometteur qui brille en Ligue 1 où il compte 14 titularisations en 18 matchs disputés lors de la phase aller du championnat. Quant au deuxième, il confirme cette saison avec Angers SCO et suscite l'intérêt de grands clubs. Impressionnant lors de la première moitié de la saison, il a tapé dans l’oeil de clubs anglais, surtout. Le président du SCO espère une offre de 15 M€ pour transférer le milieu de terrain de 25 ans.

40 à 50 M€ pour céder Mohamed-Ali Cho

Il faut rappeler que Saïd Chabane avait fait un point récemment sur la situation de Cho. Il avait carté tout départ de ce dernier en janvier, sauf en cas d’offre intéressante. « Un départ à l'hiver ? Non ! Même si on devait faire un deal cet hiver, notre objectif est de le garder jusqu’à la fin de la saison (sous forme de prêt, ndlr). C’est une de nos conditions », avait précisé le dirigeant des Angevins dans Ouest-France.

Ce dernier avait transmis ensuite un message clair aux prétendants de la pépite de 19 ans, concernant son prix. « On en demande entre 40 et 50 M€. C’est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international Espoirs. Ce qu’on demande, ce n’est pas que la valeur actuelle, c’est le potentiel sur le long terme », avait-il prévenu. La cote de Mohamed-Ali Cho est évaluée à 12 M€ sur le marché des transferts.