PSG Mercato : Zidane va remplacer Pochettino, tout est déjà réglé

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2021 à 11:49

Mauricio Pochettino n’ira pas au terme son contrat avec le PSG, en juin 2023. Zinedine Zidane va lui succéder et tout est déjà réglé.

Zidane, la solution à tous les problèmes de Paris

Après la dernière prestation du Paris Saint-Germain face au FC Lorient, Daniel Riolo assure comme beaucoup d’observateurs et supporters que la direction du club doit impérativement remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane. Dans L’After Foot du vendredi, le journaliste français a ouvertement supplié les dirigeants, notamment Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, de contacter l’ancien entraîneur du Real Madrid, actuellement en séjour dans la capitale.

« Donc quand on parle de naufrage pour Mauricio Pochettino, oui. Mais il faut que Leonardo arrête de nous prendre pour des buses et qu’il change à nouveau d’entraîneur en espérant quelque chose de bien. Bon, Zinedine Zidane est encore à Paris. Ce (mercredi) soir, il dort encore à Disney, il est dans un hôtel de Disneyland, il n’est pas loin. Il va falloir le convaincre », a expliqué un Riolo, qui verrait bien le Marseillais de 49 ans sur le banc du PSG en remplacement de Pochettino. Aux dernières nouvelles, cette possibilité existe bel et bien dans les plans du Paris Saint-Germain et un timing aurait même été planifié.

PSG Mercato : Zidane sur le banc l’été prochain ?

Selon les renseignements du quotidien Le Parisien, même si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi soutiennent le contraire, l’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait bien tenté d’installer Zinedine Zidane sur le banc cet hiver. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, Zizou aurait même rencontré l’Émir au Qatar en compagnie de son agent Alain Migliaccio pour évoquer son arrivée au PSG.

Au cours des échanges, le clan Zidane se serait montré ouvert aux discussions uniquement pour l'été prochain. Le journal régional assure donc que Pochettino va poursuivre à la tête du Paris SG au moins jusqu’à la fin de la saison avant de céder éventuellement son poste à Zinedine Zidane. Arrivé en janvier 2021, l’ancien manager de Tottenham ne connaîtra donc pas le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel licencié en plein hiver.