OM Mercato : Pablo Longoria piste une sensation en attaque !

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2021 à 17:03

Tout s’accélère à l’ OM. Le président marseillais, Pablo Longoria, souhaite boucler l’arrivée en janvier d’une sensation en attaque.

OM Mercato : Pablo Longoria fonce sur un attaquant serbe

L’Olympique de Marseille a réussi un mercato ambitieux cet été. Conduits par Pablo Longoria, les dirigeants de l’ OM ont mis les moyens pour satisfaire leur coach Jorge Sampaoli. Ils sont allés chercher de nombreux joueurs désirés par le technicien argentin. Mais ce dernier n’est pas encore rassasié et souhaite accueillir de nouveaux renforts cet hiver pour améliorer au mieux son effectif.

Parmi les profils ciblés, le patron du banc de l’ OM souhaite attirer un renfort offensif. D’autant plus que le club marseillais sera privé de sa révélation sénégalaise, Bamba Dieng, convoqué en équipe nationale pour disputer la CAN. Il faudra donc penser à renforcer l’attaque marseillaise cet hiver. Le nom d’Anthony Martial (Manchester United) circule déjà autour du Vélodrome. Si les dirigeants phocéens ne sont pas contre l’arrivée de l’ancien Monégasque, ils se tournent également vers la Serbie pour dénicher la perle rare. Car comme l’indique Foot Mercato, la direction de l’OM s’intéresse au profil de Djordje Jovanovic (23 ans).

Marseille se renseigne sur Djordje Jovanovic

Le jeune attaquant serbe a fait l’objet de plusieurs transferts ces dernières années. Après un passage à Lokeren (en Belgique), à Cadiz puis au FC Cartagena (Espagne), Djordje Jovanovic est retourné en Serbie en janvier dernier, où il réalise une excellente saison sous les couleurs de Cukaricki. Le joueur de 23 ans comptabilise 12 buts en 19 apparitions, toutes compétitions confondues. De telles performances qui aiguisent l’ intérêt de l’ OM à son égard.

Son profil percutant, efficace et prometteur collerait tout à fait au type de joueur recherché par le club phocéen pour épauler efficacement Arkadiusz Milik. D’ailleurs, selon la source, l’ OM a déjà pris des renseignements concernant le buteur serbe, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par son club. Cukarick attendrait une offre comprise entre 4 et 5 millions d'euros pour le transfert de Djordje Jovanovic. Un montant non négligeable pour les finances de l’ OM. Mais la vente de certains joueurs cet hiver devrait permettre le financement d'un tel recrutement.