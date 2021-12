ASSE Mercato : 0€, ça sent bon pour cet international tricolore

Publié par Ange A. le 29 décembre 2021 à 08:03

L’ ASSE poursuit sa quête de renforts pour le mercato d’hiver. Un défenseur international serait disposé à rejoindre le club cet hiver.

Ça se précise pour ce coup à 0€ à l’ ASSE

Les Verts de l’AS Saint-Étienne broie du noir. L’ ASSE a terminé la phase aller du championnat à la dernière place. Dans le même temps, le club ligérien a changé d’entraîneur en vue d’assurer son maintien dans l’élite. Après le limogeage de Claude Puel et l’éphémère intérim de Julien Sablé, Pascal Dupraz a été nommé pour les six prochains mois. L’ancien coach de Toulouse et Caen aura pour principale mission d’éviter une descente en Ligue 2.

Pour y parvenir, le coach stéphanois attend des renforts cet hiver. Renforcer la défense de Sainté est l’une de ses priorités. Si Joris Gnagnon s’entraîne déjà avec les Verts, il ne sera pas disponible avant mars. Raison pour laquelle le club du Forez creuse une autre piste défensive à zéro euro. Libre depuis son départ de Valence l’été dernier, Eliaquim Mangala figure dans les plans de Sainté.

Un important sacrifice en vue de Mangala

Selon les dernières informations fournies par But Football, l’AS Saint-Étienne a des chances de croire en la signature de Mangala. L’ancien de Porto, Manchester City ou encore Vanlence serait disposé faire un énorme sacrifice. Le défenseur central de 30 ans « serait intéressé par le challenge et n’en ferait pas une question d’argent » selon la source.

Reste plus qu’à savoir si contrairement à Gnagnon, l’international tricolore aux 8 capes sera opérationnel dès la reprise. Il n’a plus disputé de rencontre officielle depuis fin mai. Avec les départs à venir d’Harold Moukoudi et Saïdou Sow, Pascal Dupraz a besoin de remplaçants opérationnels. Surtout que les Verts disposent de la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 40 buts déjà concédés.