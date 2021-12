Barça Mercato : Coup dur, Dembélé sur les traces de Messi !

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 00:45

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait tranché pour son avenir. Lequel devrait prochainement s’écrire loin du Barça.

Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé

Un an après le départ gratuit de Lionel Messi, un autre crack pourrait quitter le FC Barcelone en tant que joueur libre. Aux dernières nouvelles, Ousmane Dembélé aurait tranché sur la question de son avenir. Mundo Deportivo assure que l’ailier tricolore (27 sélections/4 buts) est encore loin de prolonger son contrat et devrait donc quitter le club librement au terme de la saison. Le journal catalan révèle qu’une réunion s’est tenue mercredi soir entre les agents de Dembélé et les dirigeants blaugranas. Les deux parties n’ont pas réussi à rapprocher leurs positions. Le représentant de l’ancien du Stade Rennais pousse notamment pour une importante revalorisation salariale de son client. L’ailier de 24 ans réclamerait un salaire annuel s’élevant à 40 millions d’euros. Chose que le Barça ne peut lui offrir en ces temps de vaches maigres.

Dembélé vers la sortie au Barça

Cette tendance avait déjà était confirmée ces dernières heures par Gerard Romero. Lequel annonçait sur Twitch la tenue de cette réunion et la non-prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé. Pour le confrère ibère, le champion du monde 2018 qui souhaite pourtant prolonger va quitter le FC Barcelone. Cette dernière révélation est néanmoins à prendre avec des pincettes. La publication catalane indique que les négociations vont se poursuivre entre les deux parties. Si au terme de la saison, elles ne trouvent pas toujours d’accord, Dembélé pourrait alors rejoindre le club de son choix gratuitement.

Au vu de sa situation contractuelle, l’attaquant barcelonais dispose de prestigieux prétendants. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, la Juventus ou encore le Bayern seraient autant de courtisans de l’ancien Rennais. De retour à la compétition en novembre après une blessure contractée au genou durant l’Euro, il n’a joué que huit matchs pour deux passes décisives cette saison.