AS Monaco Mercato : Kovac viré, un Belge pour le remplacer ?

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 23:00

Niko Kovac n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco. Il a été viré jeudi après une saison et demie sur le banc de touche, selon L’Équipe.

Mercato : L'AS Monaco se sépare de Niko Kovac !

L’ AS Monaco va trouver un nouveau coach pour diriger son équipe lors de la deuxième moitié de la saison 2021-2022. Et pour cause, Niko Kovac (50 ans) a été limogé de son poste, d’après les révélations du quotidien sportif. « Reçu ce jeudi soir par ses dirigeants, Niko Kovac s'est vu retirer la responsabilité de l'équipe professionnelle. La première étape légale avant le limogeage du technicien croate », a appris la source. Le technicien croate paye cash les mauvais résultats de son équipe en Ligue 1 cette saison. L’ASM est 6e du championnat avec 29 points à la mi-saison et compte 17 points de retard sur le leader, le PSG.

Le bilan de Niko Kovac cette saison est précisément de 8 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites en L1. En coupe d’Europe, les Monégasques ont été éliminés par le Chakhtar Donetsk (Ukraine) lors des qualifications pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Reversée en Ligue Europa, l’AS Monaco est qualifiée pour les 8es de finale, après avoir finie en tête de son groupe.

Mercato : Trois noms, dont un favori pour succéder à Kovac

Pour succéder à Niko Kovac à l'AS Monaco, une short list a déjà été dressée, sur laquelle figurent trois noms : Jesse Marsch (48 ans) viré du RB Leipzig le 5 décembre dernier, Paulo Fonseca (48 ans) renvoyé par l'AS Rome à l'été et remplacé par José Mourinho, et Philippe Clement (47 ans), ex-coach du KRC Genk et le Club Bruges en Belgique. À en croire le journal sportif, Clément "est favori" pour remplacer à Niko Kovac qui avait succédé à Robert Moreno, il y a 17 mois.