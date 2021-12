PSG Mercato : Forte concurrence sur un gros coup du Paris SG

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 10:05

En fin de contrat au Barça et sur le départ, Ousmane Dembélé est sur les tablettes du PSG, mais une forte concurrence se met en place.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé sur le départ du Barça

Cible du PSG, Ousmane Dembélé est parti pour quitter le FC Barcelone à la fin de la saison où son contrat s'arrête. Les dirigeants du club catalan ne sont toujours pas parvenus à le convaincre de prolonger son bail. Or, dès le 1er janvier il est libre de négocier avec le club qu’il souhaite. Le Paris Saint-Germain est ainsi à l’affût pour sauter sur l’opportunité de le recruter à moindre coup, à six mois de la fin de son engagement avec les Blaugranas. Un coup semblable à celui de Lionel Messi est aussi envisagé par les Parisiens. En d’autres termes, il est possible que le PSG et l’ailier de 24 ans passent un accord pour une signature librement cet été, si le FC Barcelone se montre gourmand ou intransigeant sur son transfert cet hiver.

Juventus, Man United et Arsenal prêts à contrarier le Paris SG

Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le coup ! Depuis que le départ libre d’Ousmane Dembélé se précise, plusieurs clubs surveillent ses moindres mouvements. Selon les informations de Sport diffusées jeudi, la Juventus aurait trouvé un accord de principe avec l’international français (27 sélections, 4 buts). Toutefois, le joueur formé au Stade Rennais reste ouvert à un retour en Ligue 1 ou ses anciens coéquipiers Neymar et Messi l’ont précédé. Outre le PSG et la Juve, deux clubs de Premier League sont également intéressés par les services du N°7 du FCB. Il s’agit de Manchester United, Tottenham, Liverpool et Arsenal en Angleterre, mais aussi du Bayern Munich en Allemagne. Tous sont en embuscade pour saisir cette grosse opportunité du marché de janvier 2022.

Pour rappel, Ousmane Dembélé évolue sous le maillot du Barca depuis août 2017, suite à son transfert du SRFC pour 135 M€. Il est donc dans sa cinquième saison consécutive en Catalogne. Cependant, son parcours a été marqué par de nombreuses blessures et ses manquements (retards et absences) aux entraînements. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande a chuté à 30 M€, sa clause libératoire est pourtant fixée à 400 M€. Un montant dépassé vu le niveau actuel du natif de Vernon (Eure).