OM Mercato : Une signature imminente à l’Olympique de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 13:41

Tout s’accélère à l’ OM. La direction du club phocéen est proche de boucler une première signature lors de ce mercato hivernal.

OM Mercato : Vers un transfert définitif de Pau Lopez

Lors du dernier mercato estival, l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, avait affiché sa volonté d’attirer un jeune gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda. Un souhait exaucé puisque les dirigeants de l’ Olympique de Marseille sont finalement parvenus à mettre la main sur Pau Lopez.

Arrivé en provenance de l’ AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le portier espagnol donne satisfaction au coach marseillais en multipliant de belles prestations dans les cages de l’ OM. Il est devenu le premier gardien de l’histoire de l’ Olympique de Marseille à réaliser 8 clean sheets lors de ses 13 premiers matches. Une performance impressionnante pour cette recrue estivale, qui semble bien partie pour s’inscrire dans la durée à Marseille.

Comme l’a récemment avoué le président Pablo Longoria, Pau Lopez devrait disputer 20 matches sous les couleurs marseillaises pour voir son option d'achat - estimé à 15 millions d’euros - être automatiquement levée. Le gardien de but comptabilise déjà 19 apparitions avec l’ OM. Son transfert définitif sera donc bouclé dimanche prochain face à l'US Chauvigny (N3) selon que Jorge Sampaoli décide de l’aligner. En tout cas, la signature définitive de Pau Lopez semble déjà acquise à Marseille. Son officialisation ne serait plus qu’une question de temps.

Steve Mandanda bientôt éjecté ?

En recrutant Pau Lopez, la direction de l’ OM envoie ainsi un signal fort à Steve Mandanda. Le portier expérimenté de 36 ans ne représente plus l’avenir du côté l’Olympique de Marseille et se retrouve dans une situation inédite. Il est désormais relégué au second plan. Une relégation brutale qui pousse le gardien de but français vers la porte de sortie. L’AS Saint-Étienne envisage de profiter de l’occasion pour l’attirer dans ses rangs. Des négociations auraient déjà débuté dans ce sens.